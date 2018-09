Néstor Araújo "Mohamed quiere un Celta muy ordenado y ofen sivo"

Néstor Araújo (Guadalajara, México, 1991) valora el buen arranque liguero del Celta, que atribuye esencialmente a la calidad del grupo y a la rapidez con que el plantel se ha impregnado de la idea de orden y verticalidad sobre la que Antonio Mohamed se propone construir el nuevo Celta. El Turco, dice el internacional mexicano, quiere un equipo "muy ordenado y ofensivo". El margen de mejora es, según Araújo, considerable, pero el central destaca la buena disposición y calidad del plantel y aprecia la tranquilidad que el buen arranque liguero ha proporcionado al grupo para seguir mejorando. Aún renqueante de una grave lesión, el zaguero espera que no tarde en verse su mejor versión y se marca como objetivo entrar en Europa. Aunque advierte de la igualdad de la Liga. "El que parpadee se va a ir quedando", alerta.

- ¿Qué balance hace de estos tres primeros partidos de Liga?

- Se me ha hecho todo muy parejo. No me había tocado jugar acá, esto es nuevo para mí, pero los tres partidos se me han hecho muy complicados, tanto el Espanyol como el Levante y el Atlético. El nivel está muy parejo y cualquier desatención te marca. Hay que seguir concentrados, seguir trabajando y mejorar muchas cosas. Pero, como siempre digo, mejorar ganando es mejor que sin puntos.

- Han sido sus primeros partidos en la LaLiga. ¿Ha notado mucho el cambio?

- Todo es nuevo y yo tampoco había trabajado con Mohamed. Lo conozco pero siempre fuimos rivales, nunca lo había tenido de entrenador. Aparte, es la primera vez que salgo de México y, bueno, todavía estoy acoplándome al juego. En México, por el clima y la altitud, es todo un poco más lento. Acá la altura es pareja y los campos están muy bien.

- Da la sensación de que no le ha costado demasiado trabajo adaptarse, ni al equipo ni a la competición española.

- Vengo de una lesión y me ha ayudado que me presenté casi dos meses antes del comienzo de la competición y he estado trabajando porque no estaba fuerte de las piernas por el problema que he tenido en la rodilla.

- Como dice, viene de una lesión complicada que le impidió ir al Mundial. ¿Está ya recuperado al ciento por ciento o tardaremos algún tiempo en ver al mejor Araújo?

- Aún me falta. Necesito fortalecer mucho la pierna izquierda, la pierna operada. Necesito mucha fuerza y queda un poco para estar al cien por cien.

- El Celta ha defendido dos de los tres partidos con defensa de cinco. ¿Cómo se está encontrando con este traje ?

- El equipo es muy adaptable. Desde que empezamos en pretemporada, el Profe [Antonio Mohamed] ha estado alternando la defensa de cinco con la defensa de cuatro. Hemos practicado las dos. Quería ver cómo se sentía el equipo. Lo importante es que el equipo está agarrando la idea, juegue quien juegue, y con línea de cinco o con línea de cuatro. Nos estamos sintiendo bien. El equipo está agarrando bases y es importante para romper algún esquema del rival.

- ¿Le sorprende que la defensa esté funcionando tan bien pensando que dos de los que están jugando, usted mismo y Júnior Alonso, acaban de incorporarse al equipo?

- Nos ha ayudado mucho que los compañeros y el equipo estén muy receptivos a lo que el Profe quiere y entenderlo rápido es lo que más nos ha ayudado. Debemos seguir por ese camino con humildad, aceptar los errores, seguir haciendo caso a lo que dice el Profe, que es lo que necesita el equipo.

- El Profe, como usted le llama al entrenador, se ha propuesto que el equipo crezca desde la seguridad defensiva. ¿Hasta qué punto les ha ayudado esta idea a lograr resultados?

- Ayuda, claro. El Celta tiene mucha calidad arriba y es muy probable que en cada partido pueda hacer uno o dos goles. Entonces es importante que defensivamente la presión se trabaje y que el equipo esté sólido para mantener el cero atrás porque hay calidad para hacer gol en cualquier momento.

- Repasando el partido contra el Atlético, sorprende que un equipo con tanta calidad arriba solo fuese capaz de tirar un par de veces con peligro contra la portería de Sergio. ¿Es éste, entonces, el camino?

- Bueno, todo esto es un poco nuevo para mí. Me dicen que el Atlético es un equipo muy ordenado, que aprovecha cualquier descuido y no recibe muchos goles. También tiene mucha calidad arriba, así que hay que darle valor, claro.

- Tampoco hizo daño el Atlético a balón parado, que es una de sus especialidades, ni en el juego por alto. ¿Espera usted aportar un plus en esta faceta?

- Mohamed nos ha impregnado su estilo. El orden defensivo hace que estemos bien posicionados en las pelotas aéreas. Esto hay que seguir trabajándolo y hacer caso [al entrenador] para que el rival no tenga opciones ni por arriba ni por abajo.

- El equipo se va al parón con 7 puntos de 9 posibles en el saco. ¿Les corta el ritmo que se detenga la Liga o viene bien para recuperar gente y avanzar en la construcción de la nueva idea?

- Tenemos que aprovecharlo para no bajar de lo que hemos conseguido como equipo y seguir mejorando para que, cuando regresemos contra el Girona, logremos otros tres puntos y que el equipo siga mostrando el nivel que ha dado para arriba.

- ¿Le gusta que sea el partido que cierre la jornada?

- Al final tienes que preocuparte por tu juego. Dosificar los tiempos. Así está la Liga y hay que adaptarse. No es un problema ni una ventaja. Tenemos mucho tiempo y lo importante es prepararse bien.

- ¿Es cierto que ha renunciado a la citación con México?

- En realidad ha sido una decisión conjunta. Necesito, como te dije, estar al ciento por ciento de la pierna y todavía me falta mucha fuerza. El otro día, hablando con el fisio de la selección, comentamos que lo mejor era que me quedase a trabajar fuerza porque, si trabajas fuerza, y tienes partidos muy próximos, es probable que venga una lesión. Entonces, no tenía caso que viajara. Por eso me quedé, para trabajar ese compensatorio que me va a ayudar a llegar al cien por cien.

- Usted ya es un hombre consolidado en la selección, pero cuanto mejor lo haga en el Celta más le va a ayudar a volver.

- [Sonríe] El entrenador que estaba antes [el colombiano Carlos Osorio] me quería mucho, pero ahora está con Paraguay, ojalá el próximo entrenador que venga me siga tomando en cuenta.

- Con Mohamed se aprecia también un cambio en la estrategia ofensiva. Prácticamente toda falta que se bota de medio campo en adelante se centra al área y los centrales suben al remate.

- Sí, el Turco Mohamed trabaja mucho eso, le da mucha importancia al juego aéreo. Tanto en defensa como en ataque trabaja mucho eso los días antes del juego. Cuando algo se trabaja, suele dar resultado y se está reflejando pronto en el campeonato.

- ¿Espera hacer goles en este tipo de acciones?

- Siempre que ganemos, no importa si hago o no hago goles. Lo importante para un defensa es no recibir gol y, si para adelante cae uno u otro, pues estará bien.

- Pero, ¿le ha dado el técnico esta misión, la de subir a rematar las faltas y saques de esquina?

- No. El quiere decisión. A veces hay jugadas de atracción donde el balón no es para ti, pero quiere la decisión, que le hagas caso a los movimientos, así que también hay que ir con determinación en el juego aéreo ofensivo.

- ¿Se parece este Celta a los equipos de Mohamed en México?

- Para Mohamed y para muchos de nosotros esto es nuevo. El estilo lo va a ir impregnando de a poco. Desde el partido contra el Espanyol hasta el del Atlético hemos ido en ascenso. Con Monterrey el estilo era muy ofensivo, muy ordenado y muy ofensivo, y creo que eso busca, un equipo muy ordenado que reciba pocos goles, pero que a la vez ataque mucho. Con la calidad que hay en el Celta lo puede lograr, pero obviamente falta mucho trabajo.

- ¿Tras esta primera toma de contacto con LaLiga sigue viendo factible que el Celta se clasifique entre los siete primeros de la tabla?

- Sí, aunque todo está muy parejo y el que parpadee se va a ir quedando. Por eso es importante que nadie se relaje y en este parón tenemos que trabajar muy fuerte para sacar un buen resultado en Girona y seguir sumando porque la idea es estar arriba.

- ¿Cree, entonces que el Celta tiene aún margen de mejora?

- Mucho. Y lo importantes es que cuando ha habido cambios el equipo ha estado bien. Y hay jugadores a los que aún no les ha tocado jugar, pero que saben la idea del Turco y van a hacerlo muy bien. Este Celta, así falte un lesionado, va a ser muy competitivo. Pero insisto que el trabajo es lo que marca los resultados y no podemos relajarnos.