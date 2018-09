Un mal día del Celta B en Barreiro

El Celta B vio cómo dos despistes le costaban la primera derrota de la temporada. Después de dos victorias en los dos primeros partidos, el filial céltico, en un mal día general, no fue capaz de encontrar la fórmula para poner en problemas a un San Sebastián de los Reyes muy bien colocado sobre el césped de Barreiro y que, además, supo aprovechar sus ocasiones para hacerse con los tres puntos.

Pronto quedó claro que el Celta B no se encontraba cómodo. Buena parte de la culpa era del Sanse y su planteamiento, presionando muy arriba para evitar de inicio la salida de balón local, y apostando luego por un repliegue intensivo para no dejar huecos. A eso se añadía que los vigueses no estaban finos. Se notaba en los controles, en pases relativamente fáciles que no llegaban a su destino pero, sobre todo, en que la inmensa mayoría de los balones divididos acababan siempre en pies madrileños.

Pese a todo, el balón era del filial céltico aunque tardó casi veinticinco minutos en firmar el primer aproximamiento con algo de peligro a la portería del Sanse. Fue gracias a la corpulencia de Apeh, que protegió el balón para darse la vuelta y sacar un disparo inocente a las manos de Xabi Irureta. Pastrana lo intentó también poco después con un disparo lejano que se marchó ligeramente desviado y con el que el Celta B concluyó su bagaje ofensivo en los cuarenta y cinco minutos iniciales.

Curiosamente, el San Sebastián de los Reyes mejoró a partir de la media hora. Cuando parecía que se iba a llegar al descanso sin más novedades, una buena acción individual por banda izquierda de Fran Pastor permitió a los visitantes inaugurar el marcador. Su centro fue rematado en primera instancia por Perales, que se encontró con una increíble intervención de Iván Villar para evitar el tanto, pero el rechace acabó en los pies de Castel, que ya no perdonó.

No hubo mucho tiempo para saber cómo había digerido el golpe el Celta B en el intermedio. Porque en la primera jugada de la reanudación, Fran Pastor volvió a profundizar por banda izquierda sacando un centro muy pasado que Carlitos, llegando desde la otra banda, voleó al fondo de la portería de Iván Villar. Sin embargo, los célticos parecieron asumir bien el nuevo golpe encajado y, nada más sacar de centro, tuvieron su opción de engancharse de nuevo al encuentro. Primero, en un balón largo para la carrera de Apeh, quien de primeras buscó la llegada de un Dennis Eckert que no cazó la pelota por muy poco. El balón acabó en los pies de Jacobo pero su remate se encontró con una providencial mano de Xabi Irureta para despejar a córner. Y en el saque de esquina fue Diego Alende el que le ganó la partida a todos para conectar un cabezazo libre de marca pero demasiado centrado que murió en las manos del portero del Sanse.

El Celta B siguió intentándolo ante un adversario cada vez más replegado pero sintiéndose cómodo en ese papel al no sufrir demasiados problemas. Los celestes lo intentaron hasta el final pero llegaron a los últimos minutos sin ideas. Así, el tiempo pasó sin que los pupilos de Rubén Albés pudiesen generar alguna ocasión de gol más y el filial céltico cerró con su primera derrota de la campaña un mal día. Quedan 35 más.

Ficha técnica:

Celta B: Iván Villar, Manu Farrando, Juan Ros, Diego Alende, Pampín; Víctor Pastrana, Rai, Álex Serrano (Alberto Solís, min.62), Dani Molina (Jacobo, min.46); Dennis Eckert y Apeh (Aarón Rey, min.50).

San Sebastián de los Reyes: Xabi Irureta, Rubén Valverde, J.C., Bruno Rivada (Nico Kata, min.29), Iván Pérez; Carlitos (Agüero, min.79), Pablo Martínez, Zazo, Fran Pastor; Perales (Galindo, min.65) y Castel.

Goles: 0-1, min.42: Castel; 0-2, min.46: Carlitos.

Árbitro: Encuentro dirigido por el colegiado castellano leonés Carlos Pérez Fernández. Amonestó con tarjeta amarilla por el Celta B a Álex Serrano, Pampín, Manu Farrando y Jacobo y por el San Sebastián de los Reyes a J.C. y Xabi Irureta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la Segunda División B disputado en el campo municipal de Barreiro ante la presencia de aproximadamente 500 espectadores.