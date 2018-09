Beltrán se propone devolver al técnico su confianza

Fran Beltrán hizo ayer balance de situación en una breve entrevista con Celta Media. La gran revelación del Celta en el arranque liguero, de 19 años, agradece la confianza que, pese a su inexperiencia, le ha dado el técnico, Antonio Mohamed, y espera devolvérsela sobre el campo en los próximos partidos.

"El míster me ha dado la oportunidad y yo creo que no le estoy defraudando. Todavía me queda mucho margen de mejora. Creo que puedo seguir mejorando partido a partido y, si me sigue dando esa confianza, yo daré todo para poder devolvérsela dentro del campo", señala el joven futbolista madrileño al canal oficial del club. Y añade: "Las sensaciones son buenas, es verdad que en pretemporada las sensaciones fueron un poco irregulares, pero en estos primeros partidos el equipo está bien, yo me encuentro cada vez mejor y seguimos sumando".

Beltrán admite que es todavía un futbolista en construcción, pero espera que tener continuidad con el Celta le ayude a crecer rápidamente. "Me falta un poco más de madurez en el terreno de juego a la hora de ciertas acciones que otros compañeros tienen porque han ido madurándolas poco a poco. Con los partidos lo iré cogiendo perfectamente", dice. "Seguir creciendo, seguir madurando como jugador y aprender de los compañeros, de los entrenadores, de todo el que me pueda ayudar", agrega.

El medio centro celeste relata también qué razones le llevaron a fichar por el Celta, que pagó al Rayo Vallecano su cláusula de rescisión. "Es un club que apostó realmente por mí. Vino y me dijo que iba a ser importante, que iba a contar conmigo y cómo no luchar por un objetivo tan grande como es el de luchar por Europa", apunta.

Beltrán, por último, afronta el curso sin presión. "Acaba de empezar la liga. Yo creo que poco a poco iremos viendo qué tal se nos da, qué sensaciones tenemos, pero creo que aquí no hay presión ninguna. Tenemos mucho que ganar y eso nos viene bien de cara a afrontar los partidos", observa el centrocampista.