Beltrán quiere más de Beltrán

Tres partidos le han bastado a Fran Beltrán para demostrar que va a ser un jugador muy importante en el Celta de Antonio Mohamed. El jugador madrileño, que en febrero cumplirá 20 años, ha sido una sorpresa para muchos dado su gran rendimiento en sus primeros partidos en Primera División. Trabajador, infatigable y con un juicio con el balón en los pies impropio para un futbolista que hasta hace unos meses era juvenil, el centrocampista ha empezado a ganarse un hueco en el corazón del celtismo. Llegado desde el Rayo Vallecano a cambio de 8 millones de euros, Fran Beltrán, que ya tuitea en gallego, es una de las sensaciones de este arranque de Liga.



"Mi objetivo es el de seguir creciendo, seguir madurando y aprender; tanto de mis compañeros, como de mis entrenadores o de todo aquel que me pueda ayudar", confiesa el jugador en una entrevista publicada en los medios oficiales del Celta. "Todavía me queda mucho margen de mejora y si Mohamed me sigue dando confianza yo lo daré todo para poder devolvérsela dentro del campo".







La joven perla celeste ha aprovechado su oportunidad ante los micrófonos para expresar que aunque solo lleve unos días en la ciudad se encuentra muy cómodo en Vigo, en la "gran familia" que es el Celta, y también describe la diferencia entre jugar en el Rayo Vallecano en Segunda a hacerlo con la camiseta celeste en la máxima categoría. "Primera es muy distinta. Aquí tienes un error y lo pagas caro, es otra intensidad, otro tipo de juego, pero no deja de ser fútbol, es lo que me gusta y lo llevo bien", comenta el madrileño.



Beltrán, que con 17 años debutó en Segunda y con 19 en Primera, considera que los saltos de categoría le han sentado bien por un lado, pero que por otro reconoce que le falta experiencia dentro del campo: "Me falta madurez a la hora de ejecutar ciertas acciones que otros compañeros han ido adquiriéndolas poco a poco. Eso con los partidos lo iré cogiendo perfectamente", advierte.



Una gran apuesta

"Elegí al Celta porque es el club que apostó realmente por mí", afirma el centrocampista antes de explicar cómo le convencieron para fichar por el Celta: "Me dijeron que iba a ser importante, que iban a contar conmigo y que íbamos a luchar por un objetivo importante como es el de luchar por Europa".Preguntado por sus referencias, Beltrán recalca que siempre se ha fijado en Verrati y en Iniesta pese a que empezó jugando como delantero. "Fui retrasando mi posición.. Esas dos posiciones son las que más me definen y donde me pongan voy a estar a gusto".