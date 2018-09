Esperando a Emre Mor

Una de las primeros objetivos que se propuso Antonio Mohamed fue recuperar para la causa a Emre Mor, el segundo fichaje más caro de la historia del Celta, después de una decepcionante primera temporada en la que el rendimiento del joven atacante turco danés estuvo claramente por debajo de las expectativas. El nuevo técnico esperaba que el chico superase sus dificultades de adaptación y pusiese todo su talento al servicio del equipo. Aún sigue esperándolo.

"[El entrenador] Habló conmigo y me ha pedido que haga el fútbol que soy capaz de hacer porque él sabe cómo puedo jugar. Y esto es lo que quiere: que muestre el jugador que soy", declaró Mor durante la concentración celebrada por el plantel en A Toxa la pasada pretemporada. Y agregó: "Quiero mostrarle a la gente lo buen jugador que soy. Estoy convencido de que el segundo año va a ser más fácil que el primero".

Tan vehemente declaración de intenciones se ha dado, sin embargo, de bruces contra la realidad. Y Mohamed ya lo había advertido. El talento no basta. También es necesario implicación y sentimiento de grupo. La actitud, insiste el técnico, no se negocia. "Es un chico que tiene muchas cualidades futbolísticas, pero debe provocar situaciones para que los compañeros le quieran y a partir de ahí puede funcionar mucho mejor", ha explicado en alguna ocasión el técnico, cuya primera recomendación al futbolista fue que aprendiese el idioma para mejorar la escasa comunicación que mantenía con buena parte de sus compañeros.La pelota, ha llegado a decir Mohamed, está en su tejado. Será en el Celta lo que él quiera ser.

Pero con la competición ya en marcha, la integración del joven turco-danés semeja un asunto inconcluso. El chico parece más pendiente de alardear en las redes sociales que de implicarse en el grupo y esta querencia a la jactancia con tan escaso protagonismo en el juego lo ha dejado señalado a ojos de la afición, que le reprocha su falta de humildad. Pero también a ojos del técnico, que lo mantiene en un segundo plano, por detrás de chavales de su misma condición como Brais Méndez o Fran Beltrán, que han priorizado el aprendizaje y el sentimiento de grupo sobre cualquier otra cuestión.

La oportunidad, con todo, le ha llegado a Emre Mor antes con Mohamed de lo que le llegó con Unzué, que no empleó al futbolista hasta la décima jornada de Liga, en la visita al campo de Las Palmas.

El entrenador celeste utilizó a Mor en el estreno liguero contra el Espanyol, aunque como recurso de banquillo. El internacional turco entró en el terreno de juego en el minuto 52 de partido en sustitución de un errático Pione Sisto y dilapidó una clara ocasión de gol. Tras el partido, Mohamed no le reprochó el fallo, sino su indolente actitud sobre el campo, reprobada también por la grada, que le dedicó algunos silbidos. "Ves que Maxi sin entrenar hace un pique de 50 metros para ocupar su lugar y otro compañero se queda en el piso lamentando. Son situaciones que tiene que corregir. Yo digo que lo más importante siempre es lo que viene, que esa jugada ya pasó y no te puedes quedarte lamentándote ni en el fútbol ni en la vida ni en nada", censuró el técnico, que no ha vuelto a emplear al jugador en los dos siguientes encuentros. Un claro aviso a navegantes que Mor debe tomar en cuenta si quiere revertir su situación en una campaña en la que la competencia por entrar en el equipo ha crecido notablemente con los nuevos refuerzos.