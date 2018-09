Las tribulaciones de Pione Sisto

Pione Sisto ha concentrado estos días la atención de la selección danesa por causa de un despiste que dejó "tirado" el pasado miércoles al atacante celeste en el aeropuerto de Viena. Sisto pensaba encontrarse en la capital austriaca con sus compañeros de selección para discutir el conflicto que el equipo mantiene con la federación de su país, pero se olvidó de comprobar sus mensajes y no se percató de que la reunión se celebraba sin él en Copenhague.

Al llegar a Viena y comprobar que nadie acudía a la cita, Sisto se puso en contacto con algunos de sus compañeros, constatando el error cometido. De vuelta ayer en Copenhague, el céltico admitió que no había leído el mensaje que el capitán del la selección danesa, el sevillista Simon Kjaer, le había mandado para cambiar el punto de reunión en que los internacionales daneses habían quedado para discutir el conflicto con la federación de su país.

"He recibido muchos mensajes en mi teléfono en los últimos días, pero no los he leído todos", reconoció el atacante en declaraciones a canal TV3 Sport. "Uno de ellos puede ser de la Asociación de Jugadores", agregó Sisto, que sospecha que pudo borrar el mensaje sin darse cuenta. "Tengo que verificarlo porque no está en ninguna parte", precisó.

La asociación de futbolistas daneses aclaró que le envió un correo electrónico informándole del cambio de lugar de la reunión. "Habíamos informado a todos los jugadores del equipo nacional, también a Pione Sisto, que se encontrarían en Copenhague. Él debe haber pasado por alto u olvidado ese mensaje", indicó Martin Dons, responsable de comunicación del sindicato.

El jugador viajó ayer a su país y desde allí tenía previsto regresar a Vigo. El Celta lo esperaba hoy en A Madroa para ponerse a las órdenes de Antonio Mohamed en el último entrenamiento de la semana, pero parece que esto tampoco va a suceder, pues ayer tarde los internacionales daneses llegaban a un acuerdo con la federación para desbloquear al conflicto y van a jugar el domingo el encuentro clasificatorio de la Copa de Naciones ante el País de Gales. El pasado miércoles Dinamarca jugó un amistoso programado contra la República Checa con un combinado de jugadores de Tercera División y fútbol sala.

La resolución del conflicto impedirá a Sisto regresar esta semana a Vigo, como esperaba el Celta. El club le esperaba hoy en A Madroa para participar en el último entrenamiento de la semana, ya que Antonio Mohamed ha aprovechado el parón liguero de la Liga por esta primera fecha FIFA para dar el fin de semana libre a sus jugadores.