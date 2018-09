El Celta se mueve en la abundancia

El Celta pretendía reducir a veinte o veintidós el número de fichas en el primer equipo, para dejar hueco en momentos puntuales a algún jugador del filial. El club no ha podido prescindir de cuatro futbolistas que no cuentan para Antonio Mohamed. Hasta ahora, las lesiones concedían al técnico un margen de maniobra para reclamar incluso la presencia de Dennis Eckert, del Celta B. Sin embargo, el alta médica que acaban de recibir David Juncà y Mathias Jensen eleva a veinticuatro el número de futbolistas disponibles para el próximo partido. Al técnico argentino le toca ahora gestionar una plantilla mucho mayor de lo deseado.

Ayer, el equipo vigués volvió a trabajar en A Madroa sin los siete internacionales que han sido citados por sus selecciones: Brais Méndez, Okay Yokuslu, Robert Mazan, Stanislav Lobotka, Iago Aspas, Mathias Jensen y Pione Sisto. Sin embargo, el atacante danés se reincorporará hoy a los entrenamientos en Vigo al anularse su convocatoria por problemas internos en su selección. La federación danesa llamó a semiprofesionales para enfrentarse ayer en un amistoso a la Eslovaquia de Mazan y Lobotka. El primero fue titular.

Hoy será el turno de Brais Méndez, que fue convocado por la sub-21 española para disputar dos partidos de clasificación para el Europeo de la categoría. Hoy se enfrentan a Albania en Córdoba. Mañana será el turno de Okay y de Jensen, con la selección turca absoluta y con la sub-21 danesa, respectivamente. El centrocampista escandinavo acudió a esta convocatoria tras recibir el alta médica en Vigo. Él y Juncà ya pueden estar a disposición de Mohamed. Son los dos únicos fichajes de este verano que todavía no se han estrenado en LaLiga con la celeste. Tampoco han jugado por el momento los que estaban en situación de transferibles o cedidos pero que finalmente no encontraron destino en el mercado de verano: Mazan, Radoja, Jozabed y Hjulsager. Tampoco han contado por el momento para el entrenador los canteranos Kevin Vázquez y David Costas, mientras que el portero Rubén Blanco ya puede competir por la titularidad tras superar su enésima lesión.

El once de Mohamed en estos momentos parece claro, salvo lesiones o sanciones: Sergio Álvarez, Roncaglia, Cabral, Araújo, Júnior Alonso, Mallo, Beltrán, Lobotka, Sisto, Aspas y Maxi Gómez. El técnico argentino juega con cinco defensas, dos pivotes y tres atacantes. Le sobran centrocampistas y atacantes y parece andar escaso de zagueros en una plantilla que se quedó en veinticuatro futbolistas porque Claudio Beauvue aceptó a última hora una cesión al Caen francés. Además, el portero Iván Villar también dejó libre una plaza al aceptar su vuelta al filial.

Cuando disponga de la plantilla al completo, Mohamed ha de realizar seis descartes en cada jornada para confeccionar la lista de dieciocho que se exige en los partidos.