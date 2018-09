Los fichajes revitalizan al Celta

La aportación de los fichajes incorporados por la dirección deportiva en el mercado estival ha resultado clave en el solvente arranque liguero protagonizado por el Celta de Antonio Mohamed, que ha utilizado con muy interesantes prestaciones a cinco de los siete futbolistas con los que se ha reforzado el equipo para regresar a competición europea esta temporada.

La participación y jerarquía de las nuevas caras del Celta ha sido por el momento desigual, en buena medida debido a las lesiones sufridas en pretemporada por el defensa catalán David Juncà, el centrocampista turco Okay Yokuslu y el danés Mathias Jensen, último en incorporarse a filas, en proceso de recuperación de una rotura fibrilar.

Néstor Araújo, Júnior Alonso y Fran Beltrán han sido titulares en los tres primeros partidos con un gran rendimiento, mientras que Okay Yokuslu, que inició la competición lesionado, y Sofiane Boufal han actuado como recambios dejando detalles prometedores.

fran beltrán

La joven perla de la cantera del Rayo Vallecano ha sucedido a Stanislav Lobotka como el fichaje revelación del inicio de curso, hasta el punto de que el propio Antonio Mohamed ha caído rendido a su juego. "Es un gran futbolista, que tiene un enorme futuro. El techo lo tiene muy, muy alto. Me habían hablado de él, pero realmente no esperaba que tuviese ese nivel superlativo que está mostrando", apreció el preparador celeste tras el triunfo del pasado sábado ante el Atlético de Madrid.

No le faltaba razón. Con apenas 19 años, el imberbe centrocampista madrileño ha desplegado un criterio en el manejo de la pelota y una jerarquía en el campo propia del más curtido de los veteranos y ha alcanzado una espléndida complicidad con Lobotka. Parece que llevase toda la vida jugando en Primera División.

Mohamed ha utilizado a Beltrán en la posición de ancla, le concede mayor libertad de movimientos a Lobotka, que tiene ahora vía libre para incorporarse al ataque. Aunque limitado por la responsabilidad de sujetar defensivamente al equipo, que ha asumido con la pericia de un futbolista avezado, Beltrán se las ha apañado también para ofrecer soluciones en la fase ofensiva. Los 8 millones (su cláusula de rescisión) pagados por su fichaje han resultado un negocio redondo.

néstor araújo

El defensa más caro de la historia del Celta no ha tardado en justificar los ocho millones que el club celeste ha pagado al Monterrey mexicano por hacerse con sus servicios. Tanto en línea de cuatro como últimamente con defensa de cinco el internacional azteca ha multiplicado la seguridad defensiva de la zaga celeste y le ha dado un plus desconocido en el juego aéreo, uno de los déficits históricos del equipo. Mohamed, que conocía muy bien al jugador de su etapa en al Liga MX, no ha dudado en concederle galones desde el primer momento y la respuesta de Araújo ha sido incluso mejor de lo previsto. Se espera, con razón, mucho de él.

júnior alonso

El último de los refuerzos en incorporarse al plantel ha ofrecido grandes prestaciones sin tiempo de adaptación. La lesión de Juncà propició su titularidad en el duelo inaugural contra el Espanyol a los pocos días de desembarcar en Vigo y su rendimiento frente a los pericos fue más que convincente, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, pues propició con un peligroso pase al área el autogol de David López que acabó dando el empate al Celta. Frente al Levante, en la segunda jornada, sufrió un poco más por su zona, acaso por el despliegue en ataque protagonizado por Pione Sisto, aunque también cumplió sobradamente, lo mismo que en el duelo contra el Atlético, en el que no desentonó del gran nivel defensivo general.

okay yokuslu

Un inoportuno esguince de tobillo durante la pretemporada ha impedido al internacional turco llegar en plenitud de facultades físicas al inicio de curso. Por este motivo, su protagonismo ha sido hasta ahora menor de lo esperado. De momento se ha limitado a actuar como recambio de Pione Sisto entrando desde el banquillo en los partidos contra el Levante y el Atlético de Madrid. Con pocos minutos, sin embargo, ha mostrado un aplomo y un sentido del juego muy interesante (además de un poderoso físico) y ha contribuido de forma importante a cerrar los dos partidos en los que el Celta mandaba en el marcador.

Sofiane boufal

La pujanza de la pareja de artilleros formada por Iago Aspas y Maxi Gómez y las buenas prestaciones de Sisto le han relegado de momento a un papel secundario. Ha jugado los tres partidos, aunque pocos minutos, como relevo del moañés. No ha anotado, pero en muy poco tiempo sobre el terreno de juego ha mostrado una gran condición técnica y un uno contra uno portentoso que pueden convertirlo en una valiosa pieza de ataque en un futuro cercano. Ahora debe acompañar su incontestable desborde con regularidad y goles. Su continuidad en el Celta depende en buena medida de ello pues, al igual que Júnior, el internacional marroquí ha llegado al equipo vigués cedido, con elevada opción de compra (15 millones).

mathias jensen

El centrocampista danés ha protagonizado uno de los culebrones del verano. Finalmente, tras diversos vaivenes, fue el penúltimo de los fichajes en incorporarse al grupo y lo ha hecho lesionado, por lo que todavía no ha debutado. Aunque la lesión está prácticamente superada, Mohamed ha entendido que el joven futbolista necesita un periodo de adaptación.

david juncà

El más conocido de los fichajes estivales por su buen rendimiento en los últimos años en Primera División con el Eibar ha llegado como recambio natural de Jonny Castro tras el fichaje del vigués por el Atlético de Madrid. Infortunadamente, una lesión muscular en el muslo derecho en el partido de presentación contra el Mainz alemán le ha impedido debutar.