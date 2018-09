El celtismo celebra la decisión de Luis Enrique de repescar al morracense

La convocatoria a última hora de Iago Aspas con la selección española para los compromisos de la Copa de Naciones ante Inglaterra y Croacia ha sido acogida con satisfacción por el celtismo, que no entendía la decisión de Luis Enrique de prescindir en su primera lista del delantero español más productivo en las dos últimas temporadas.

Las reacciones por la llamada de la estrella del Celta, que, al igual que sucedió con Julen Lopetegui hace dos años, se cuela en la lista debido a la baja en el último momento de Diego Costa, ocupan un amplio espectro de opiniones en las redes sociales, desde los que aplauden la decisión del nuevo seleccionador nacional (empezando por el propio futbolista), hasta los que siguen molestos con lo que consideran un agravio injustificado y les gustaría que el jugador renunciase ahora a jugar con el equipo nacional dejando a Luis Enrique con un palmo de narices.

Pero en general los seguidores celestes festejan la decisión de Luis Enrique y se muestran convencidos de que el delantero celeste acabará alzándose con un puesto en la Roja a golpe de goles, tal y como ha hecho en las dos últimas temporadas. En realidad, buena parte del celtismo ha asumido que si Iago Aspas quiere estar en la próxima Eurocopa va a tener que ganárselo con el Celta en el terreno de juego. En otras palabras, el moañés deberá contraer más méritos que colegas que militan en clubes más mediáticos para ganarse el puesto.

"Aspas va a demostrar que Luis Enrique se equivocó no convocándolo. Lo fácil era rendirse y decir pues no voy. Con humildad Aspas vuelve por circunstancias y va a salir a comerse el campo como siempre y con trabajo y trabajo estará en las convocatorias", señala un aficionado celeste en un mensaje que sintetiza el sentir de buena parte de la afición celeste."Las ganas pueden más que los nombres", afirma otro seguidor céltico, que ve en el moañés el tipo de futbolista imprescindible para la selección.

Pero no solo el celtismo celebra la llamada de Iago. Periodistas que habitualmente cubren la información del Atlético de Madrid, como el célebre periodista deportivo Manolete, explica los motivos de la baja de Diego Costa y detalla: "Aunque sea por la paternidad de Diego Costa, me parece un acierto que Aspas vuelva con la selección ya que me sigue pareciendo que es el delantero que más en forma está".