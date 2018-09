Aspas: "Siempre me propongo metas muy altas y, por supuesto, marcar el mayor número posible de goles"

A las pocas horas de ser repescado por Luis Enrique para la doble cita de la Copa de Naciones ante Inglaterra y Croacia, Iago Aspas ha hablado de su experiencia con la selección española en el Mundial de Rusia y de sus expectativas con el Celta para la temporada en curso en una entrevista con Celta Media difundida este mediodía a través de la página web del club vigués.

"Era la primera vez que estaba en un Mundial y era todo muy nuevo para mí. Como digo yo, no siempre se gana, todo sirve para aprender y fue una experiencia grandísima. Nunca había jugado en una cita tan grande y que había soñado desde pequeño", declara el internacional celeste al canal oficial del Celta. El artillero se refiere a la pena máxima fallada en la tanda de penaltis ante Rusia, que acabó dejando a la Roja fuera del torneo. "El míster me preguntó si estaba dispuesto a tirar y le dije que por supuesto. Para fallar hay que tirar y yo siempre seguiré pidiendo responsabilidad porque es lo que me gusta", señala.

Sobre la aplicación por primera vez en competición del VAR, el sistema de videoarbitraje, el delantero celeste reconoce que tuvo sentimientos contradictorios. "Hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Lo peor, pues tener que estar esperando dos minutos a que diese validez al gol ante Marruecos; lo bueno que da validez a muchas situaciones o muchos goles, como ese de Marruecos que en principio estaba anulado", apunta. Ya en clave céltica, el internacional moañés destaca la buena salud de la cantera de A Madroa, de la que pone como ejemplo al capitán del filial, Kevin Vázquez, ahora en el primer equipo. "Lo de Kevin creo que es fruto del trabajo y la constancia durante estos últimos años, de no dar nunca un balón por perdido ni entrando y de sus buenas actuaciones con filial, como y mismo Hugo Mallo, Brais y tantos otros", apunta.

Sobre los fichajes



Acerca de los fichajes incorporados en el mercado estival, Aspas se muestra optimista. "Tendremos que verlos durante la temporada pero siempre fichamos gente joven que tenga mucho que demostrar, que es lo que nos ha venido bien en estos últimos años, como puede ser el caso de Maxi o Lobotka", dice Aspas admite, por otra parte, que habrá que mejorar este curso el rendimiento del pasado para cumplir con el objetivo de regresar a Europa. "Tenemos que mejorar mucho lo que hicimos la temporada pasada, en la que hubo muchos altibajos. Hay que coger esa línea de sumar varias jornadas consecutivas puntuando, pero también hacer buen juego y tener buenas sensaciones para intentar volver meternos en Europa", observa.

La estrella céltica se propone finalmente este curso mejorar sus excelentes registros de los últimos años. "Siempre me pongo metas muy altas. Es muy difícil mejorar los números de estos años, pero siempre me propongo mejorar temporada a temporada, volver a Europa y, por supuesto, marcar el mayor número de goles posible", concluye.