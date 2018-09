El Celta B se lleva el O Noso Miniderbi de A Coruña

El Celta B se llevó el O Noso Derbi de los filiales en Abegondo. El conjunto vigués derrotó al Deportivo Fabril (0-1) y se convierte en líder en solitario tras ganar en las dos primeras jornadas sin encajar gol. Un error garrafal del meta Álex Cobo decantó un derbi cerrado y peleado. Se lo llevó el Celta B, que aprovechó el fallo del portero del Dépor B para que marcase Dennis Eckert. Los de Rubén Albés demostraron su poderío en las dos áreas, muy fuertes defensivamente y con una pegada letal arriba.



Comenzó mejor el Fabril, más incisivo y empujado por la brega de May. Su porfía generó la primera ocasión de gol, un disparo que se le marchó por encima del larguero a Uxío. Poco después un excelente pase de Javi Cobo lo remató Víctor García en el corazón del área, pero Iván Villar se hizo grande bajo palos. En cuanto el equipo de Rubén Albés ajustó esas marcas acabó de entrar en el partido porque además Rai gobernó su terreno por delante de la zaga y se metió el partido en el bolsillo por lo que el Celta B terminó por dominar el centro del campo.



Además, el filial celeste creció porque apareció su talento. El de Pastrana, por ejemplo, que destapó algún truco de magia para sacar de sitio a la defensa coruñesa. Una acción individual suya, al filo de la media hora de partido, obtuvo una buena respuesta de Álex Cobo. Poco antes del descanso Dani Molina disparó al larguero.



Tras el paso por vestuarios no cambió el guión y el Ceta B saltó al césped en plan mandón y 'Manolito' Apeh volvió a exigir a Álex Cobo. Respondió el Fabril con una acción en la que Uxío cuerpeó en el área sobre Alende para remontar la línea de fondo y dejar un remate franco para el lateral Lucas, pero Iván Villar estuvo espléndido. Cuando necesitó a su portero el Celta B lo tuvo.



Por desgracia para el Fabril no sucedió lo mismo con Álex Cobo, tantas veces decisivo para salvar al equipo en pasadas citas, pero que cometió un borrón de los que tardan en olvidarse porque acudió a recoger un balón que se le habían ido largo a Eckert y el esférico se le escurrió entre las manos y bajo las piernas para dejar al delantero alemán solo ante el gol.





Todo se le nubló al Fabril a partir de aquel momento. Tuvo media hora por delante para salvar al menos un punto, cambió de dibujo, llamó a todo su arsenal el técnico Tito Ramallo, pero apenas se ejerció un reactivo. Se volvió menos combinativo el equipo blanquiazul, que siempre tuvo que jugar con el retrovisor porque el Celta B no dejó de acechar a la contra.Al final,porque supieron aprovecharse de un error de los deportivistas. Iván Villar acumula 180 minutos manteniendo su portería a cero. Y ahora, a mantener Barreiro como un fortín la próxima semana frente al San Sebastián de los Reyes.Álex Cobo; Quique (Villares, min. 73), Raúl (Salles-Lemonge, min. 62), Mujaid; Blas, Gaizka Martínez (Pedro, min. 84), Javi Cobo, Lucas; Víctor García, Uxío, May.Iván Villar; Manu Farrando, Ros, Diego Alende, Diego Pampín; Álex Serrano, Rai, Dani Molina; Pastrana, Manu Apeh (Eckert, min. 53), Salvador (Jacobo González, min. 84).0-1, Dennis Eckert (min. 66).Carbajales Gómez (Colegio asturiano). Amonestó a Javi Cobo; Molina, Iban Salvador.Ciudad Deportiva de Abegondo, 1.000 espectadores.