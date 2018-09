Diego Simeone: "Es una buena llamada de atención"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, calificó de "buena llamada de atención" la derrota cosechada en Balaídos después de un inicio de curso en el que el cuadro rojiblanco no termina de convencer ni sacar el partido a los refuerzos. "El partido no es bueno. En este momento es una buena llamada de atención. La primera para mí. Ya con el Rayo el otro día no tuvimos un buen final y hoy en el arranque del segundo tiempo tampoco. Tengo la responsabilidad porque en el arranque del segundo tiempo depende mucho de lo que dice el entrenador en el descanso", dijo. El técnico colchonero valoró cómo el Celta aprovechó sus ocasiones. "El Celta lo hizo muy bien, aprovechó sus oportunidades en el arranque del segundo tiempo y fue contundente. Eso le llevó a ganar merecidamente el partido", añadió. "Sabíamos que en el encuentro con el Levante había jugado similar, aprovechando su velocidad en ataque. En el primer tiempo tuvimos oportunidades para poder lastimarlos al final de jugada, pero no lo logramos. Y repito, ellos en el segundo tiempo arrancaron muy bien, fueron contundentes y después jugaron con el resultado", añadió. Por último, el Cholo vio falta de precisión en los últimos metros. "Nos faltó un poquito más de precisión en el final de jugada y eso es lo que no nos dio la posibilidad de acercarnos más al gol", concluyó.