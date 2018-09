Una larga y estrecha amistad

El duelo entre el Celta y el Atlético de Madrid va a reunir esta tarde en Balaídos a dos amigos de la infancia que han compartido vestuario en las diferentes categorías de la selección argentina y han desarrollado una exitosa carrera profesional en los banquillos, el Cholo en Argentina y España, donde ha aupado al Atlético de Madrid a las más altas cotas futbolísticas; el Turco en Argentina y sobre todo México antes de dar el salto a LaLiga para hacerse cargo del banquillo celeste.

En la rueda de prensa previa al encuentro, ambos entrenadores se prodigaron ayer elogios mutuos. "Ante todo, voy a enfrentar a un amigo, nos conocemos desde los siete años, así que toda una vida. Más allá de no haber coincidido en una parte de vida juntos, cada vez que nos vemos es como si nos hubiésemos visto ayer. Es lo que pasa normalmente entre amigos. Lo quiero mucho y le deseo absolutamente lo mejor", apuntó el preparador colchonero en referencia al técnico céltico.

Mohamed no fue menos cariñoso con su amigo de la infancia y antiguo compañero de fatigas, con quien no ha cruzado apuestas sobre el resultado del choque de esta tarde. "No hemos hecho ninguna apuesta. Es un partido de fútbol, somos rivales por noventa minutos", señaló el preparador céltico. Y añadió: "La verdad es que, a mi entender, nos enfrentamos a uno de los tres mejores entrenadores de Europa, a un técnico que ha logrado posicionar a su equipo en lo mejor de la elite del fútbol mundial y eso me pone muy contento. Es un amigo y verlo triunfar de esta manera es muy lindo", ha subrayado.

Aunque Simeone cuenta con una sólida reputación en el fútbol, europeo, donde no ha perdido muchos encuentros como técnico, solo ha conseguido vencer en una ocasión a Antonio Mohamed, en la Liga argentina, tal como revelaba ayer el preparador celeste. "Me ha ganado una vez, con River, por 2-1, en cancha de Colón, con goles de Villar y Alexis Sánchez, creo que fue en mayo o junio de 2008", relató Mohamed, que ha vencido a Simone con diferentes equipos. En la liga Argentina lo derrotó como técnico de Colón, con Simeone en el banquillo de River Plate y posteriormente en el de San Lorenzo. Posteriormente, durante su etapa mexicana, Mohamed venció al Cholo ya como técnico del Atlético de Madrid con el América mexicano. Hoy ambos amigos volverán a verse las caras en Balaídos.