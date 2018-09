Celta - Atlético | Este Celta va muy en serio

El Celta de Mohamed confirma su candidatura a pelear por todo y contra todos en esta Liga después de sorprender al Atlético de Madrid en Balaídos (2-0) con un triunfo incontestable. Los vigueses fraguaron su triunfo en defensa y lo certificaron con dos chispazos de sus goleadores tras el descanso. Maxi no perdonó un resbalón de Godín para abrir el marcador y Aspas, cinco minutos después, aprovechó una asistencia del uruguayo para hacer el segundo. A partir de ahí el celtismo no pudo contener su ilusión al ver a los suyos secar al campeón de la Europa League y de la Supercopa. La expulsión de Savic por doble amarilla no hizo más que alimentar la fiesta que fue el coliseo vigués hasta el pitido final. El Celta llega al parón en una posición envidiable, con siete puntos, invicto y con las ideas cada vez más claras.