Celta - Atlético | Este Celta va muy en serio

El Celta de Mohamed confirma su candidatura a pelear por todo y contra todos en esta Liga después de sorprender al Atlético de Madrid en Balaídos (2-0) con un triunfo incontestable. Los vigueses fraguaron su triunfo en defensa y lo certificaron con dos chispazos de sus goleadores tras el descanso. Maxi no perdonó un resbalón de Godín para abrir el marcador y Aspas, cinco minutos después, aprovechó una asistencia del uruguayo para hacer el segundo. A partir de ahí el celtismo no pudo contener su ilusión al ver a los suyos secar al campeón de la Europa League y de la Supercopa. La expulsión de Savic por doble amarilla no hizo más que alimentar la fiesta que fue el coliseo vigués hasta el pitido final. El Celta llega al parón en una posición envidiable, con siete puntos, invicto y con las ideas cada vez más claras.

La forma que empieza a tomar este Celta ha vuelto a hacer latir el corazón del celtismo. El triunfo de esta tarde contra el Atlético de Madrid, encarando al equipo del 'Cholo' Simeone de poder a poder, evidencia que los célticos han dejado atrás las dudas iniciales y que están preparados para competir contra cualquiera. Los hombres de Antonio Mohamed equipararon en intensidad a los colchoneros y jugaron sus cartas con maestría para dejar los tres puntos en Balaídos. El técnico celeste optó por los mismos once que el pasado lunes ganaron al Levante, pero este sábado decidieron esperar al rival en su propio campo y castigarle a la contra.

El plan inicial de 'Toni' Mohamed surtió efecto. El Atlético no generó peligro y los celestes, impulsados por Pione Sisto como enganche, encontraron a Iago Aspas en posición de disparo en dos ocasiones que se fueron al lateral de la red. Los madrileños no encontraban un resquicio en la telaraña local. Con cinco defensas (Mallo, Roncaglia, Cabral, Araujo y Júnior) y un doble pivote (Beltrán y Lobotka), el Celta apenas pasó apuros hasta que en el minuto 26 un error en una cesión hacia atrás del centrocampista eslovaco propicició la mejor ocasión de los rojiblancos en todo el encuentro. El disparo final de Antoine Griezmann se marchó a escasos centímetros del palo izquierdo de la portería de Sergio.

Tras dar el susto, la escuadra de Simeone ganó peso en campo contrario. El Atlético se adueñó de la posesión hasta el descanso, pero todos sus centros y disparos desde la frontal fueron despejados por la zaga celeste.

El panorama cambió de inmediato después del paso por los vestuarios. Diego Godín se resbaló en el peor momento y Maxi Gómez no desaprovechó el error de su compatriota. Se fue como una flecha a por Oblak y batió al esloveno por su palo corto. El Celta no permitió a los visitantes digerir el golpe. Otra vez Maxi, esta vez vestido de mediapunta, puso un centro perfecto a la cabeza de Aspas y el moañés alojó el balón en el fondo de la red solo cinco minutos después de que los vigueses abriesen el marcador. El primer gol del curso para un moañés que lo celebró con rabia después de saberse fuera de la primera lista de Luis Enrique con la selección española.

Simeone buscó la reacción. Entraron Lemar y Kalinic. Pero las opciones del equipo del 'Cholo' se diluyeron con la expulsión -la primera de esta Liga- de Savic por doble amarilla. El montenegrino cortó un contragolpe con la mano. La respuesta de Mohamed fue inmediada. Okay Yokuslu al campo por Pione Sisto para asegurar la posesión y dormir el partido hasta su pitido final.

Balaídos ya era una fiesta cuando el VAR anuló un gol a Gustavo Cabral por fuera de juego. La primera vez que el videoarbitraje torna una decisión durante un partido del Celta se quedó en una mera anécdota. A falta de un cuarto de hora el Atlético bajó los brazos. Fran Beltrán, en el descuento, cerró el partido entre una nube de aplausos con un disparo que buscaba la escuadra.

Ficha técnica:

Celta: Sergio; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Araujo, Junior Alonso; Lobotka, (Brais, min. 81), Beltrán; Sisto (Okay, min. 69), Aspas, (Boufal, min. 87), Maxi Gómez.

Atlético de Madrid: Oblak; Savic, Giménez (Arias, min. 67), Godín, Filipe Luis; Correa (Kalinic, min. 55), Thomas (Lemar, min. 55), Koke, Saúl; Griezmann, Diego Costa.

Goles: 1-0 Maxi Gómez, min. 46; 2-0 Aspas, min. 52.

Árbitro: Mateu Lahoz (colegio valenciano). Amonestó a Lobotka, Júnior Alonso y Okay por parte del RC Celta; a Saúl, Thomas y Diego Costa por parte del Atlético de Madrid. Expulsó al jugador del Atlético Savic en el minuto 69 por doble tarjeta amarilla.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 19.261 espectadores.