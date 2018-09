Brais, "muy contento" de estrenarse con la Rojita

Tristeza entre los mayores célticos, alegría para un joven. Brais Méndez, que disputó tres partidos con la selección española sub 17 y nunca fue convocado con la sub 18 y sub 19, ha sido llamado por primera vez para la sub 21. Es una de las novedades elegidas por el nuevo responsable, Luis de la Fuente, para los partidos de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría contra Albania en Córdoba (6 septiembre) e Irlanda del Norte en Albacete (11).

Porteros: Simón (Athletic), Soriano (Sevilla), Sivera (Alavés). Defensas: Firpo, Guerrero (Betis), Zubeldia (Real Sociedad), Maffeo (Stuttgart/GER), Meré (Colonia/GER), Aaron Martín (Maguncia/GER), Núñez (Athletic). Medios: Merino (Real Sociedad), Soler (Valencia), Pedraza, Fornals (Villarreal), Pape Cheikh (Lyon/FRA), Roca (Espanyol), Brais Méndez (Celta), Fabián Ruiz (Nápoles/ITA). Delanteros: Mayoral (Real Madrid), Mir (Las Palmas), Oyarzábal (Real Sociedad) y Mboula (Mónaco/FRA).

Brais se reencontrará en Las Rozas con el excéltico Pape Cheikh. Pero viajará solo, pese a las voces que reclamaban la inclusión de Fran Beltrán. Del Olmo comenta del centrocampista que le "falta seguir creciendo" para ser llamado por 'La Rojita' en el momento "oportuno".

"Muy contento por mi primera convocatoria por la selección sub 21, un orgullo poder volver a vestirme la Roja", ha escrito Brais Méndez en sus redes sociales. Mohamed lo celebra: "Es algo muy bueno para él y para la institución. Espero que lo disfrute y que lo aproveche". Luis Santiago, que lo dirigió en las categorías inferiores de la selección gallega, sentencia: "Un día hace ya casi tres años dije que Brais Méndez podía ser si él quisiese uno de los mejores diez futbolistas de España. Lo mantengo".