Mohamed: "Pensamos en ganar al Atlético, no en otra opción"

Antonio Mohamed espera que el Celta firme mañana "un partido casi perfecto" para conseguir ante el Atlético de Madrid de su "amigo" Diego Simeone la primera victoria en casa de la temporada. La posibilidad de la derrota no cabe, de partida, en la mente del preparador celeste, pese el desafío de enfrentarse a uno de los grandes equipos del campeonato.



"Es una prueba muy fuerte ante un rival que juega muy bien y está muy bien entrenado, un paritdo que nos va a dar mucha información de lo que tenemos que mejorar", expuso Mohamed, que vuelve a medirse a Simeone después de "muchos años". La dificultad del la prueba no resta ánimos al Celta, según Mohamed. "Pensamos en ganar el partido y no en ninguna otra opción. Nuestra apuesta es ganar y nos mentalizamos para poder hacerlo", ha asegurado.





? Comienza la previa del #CeltaAtleti de Antonio Mohamed. Síguela en directo con #CeltaMedia. ¡Dale al PLAY! „ RC Celta (@RCCelta) 31 de agosto de 2018



El entrenador del Celta ha confirmado en la rueda de prensa previa al choque que va a repetir el once que, aunque ha matizado que variará ligeramente el dibujo y el planteamiento para intentar sorprender al rival que más veces le ha ganado en Balaídos . "Estamos convencidos de que podemos escribir una historia nueva", ha dicho.Antonio Mohamed ha restado, por otra parte, aen la primera convocatoria del nuevo seleccionador nacional , Luis Enrique Martínez. "Es un tema de la selección. Iago es un jugador de vasta experiencia para asimilar estas cosas y la Liga recién comienza y están todos agarrando su mejor forma así que nada es definitivo" ha observado el preparador céltico, queen la lista de la sub 21. "Es algo muy bueno para él y para la institución. Espero que lo disfrute y que lo aproveche", ha subrayado.