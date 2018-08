Iago Aspas no ha entrado en la primera lista de Luis Enrique como seleccionador de 'La Roja'. El delantero de Moaña, máximo goleador nacional la temporada pasada, no ha convencido al que fuera su entrenador en el Celta y no estará en los partidos que España jugará con Inglaterra en Wembley y Croacia en el Martínez Valero de Elche.



En lugar de Iago Aspas, Luis Enrique ha decidido convocar a Álvaro Morata. La ausencia del ariete de Moaña, un fijo de la selección de Lopetegui que brilló en el Mundial de Rusia 2018, y la llamada del delantero del Chelsea ha sorprendido a los seguidores del Celta (y a los aficionados del fútbol) que no han dudado en expresar su enfado y malestar por no haber citado al 'Zar de las Bateas'.



Así, en las redes sociales (en las que no han tardado en recordar el penalti fallado en Rusia) el debate sobre la primera lista de Luis Enrique no se detiene. Estas son solo algunos de los comentarios más destacados sobre la ausencia de Aspas en la Selección:





Si Jordi Alba, Koke y Iago Aspas no están entre los 24 mejores jugadores de España es que algo me he perdido en las últimas 10 temporadas de fútbol en este país — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) 31 de agosto de 2018

Iago Aspas está viejo y Raúl Albiol es un pipiolo. Incomprensible la ausencia del mejor goleador español en la lista de Luis Enrique. — Marcos Romero (@MarcosRomero188) 31 de agosto de 2018

Cando Luis Enrique non leva convocado a Iago Aspas pic.twitter.com/VMUHK1dkkG — Claudia Rodríguez (@claudia_2r) 31 de agosto de 2018

El mejor futbolista español de largo, Iago Aspas, fuera de la selección... pic.twitter.com/wDjYkymblF — Joaquín Marín D. (@jmarind) 31 de agosto de 2018

Por cierto, Aspas no está en forma y por eso no va. En cuanto vuelva a su nivel estará seguro — Óscar Méndez (@Oscarmg24) 31 de agosto de 2018

En la primera lista de Luis Enrique llama la atención la ausencia de Koke o Iago Aspas, en detrimento de Dani Ceballos o Morata, son dos jugadores que van sin ser protagonistas en sus equipos, ante dos jugadores que si lo son pero no van. Sus razones tendrá pero llama la atención — Fernando Núñez (@FernandoNez1) 31 de agosto de 2018