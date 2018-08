Júnior Alonso: "Me molesta la gente que no se entrega al cien por cien"

En Júnior Alonso se entremezcla el tiempo en revoltijo. Joven pero de apariencia curtida, igual para el fútbol que para la vida: estudió hasta la universidad, trabajó en el taller de motos de su padre, jugó y dejó de jugar; empezaba a convertirse en un viejo prematuro cuando debutó con los mayores del Cerro Porteño y desde entonces no ha desperdiciado ni una sola oportunidad. El fútbol es su pasión, pero también se dedica a él con seriedad desde la adolescencia. Jamás descuida su preparación personal, ni un leve desliz en entrenamiento o alimentación, aunque prefiere leer sobre historia que sobre el balón. Y en apenas tres semanas y dos partidos lo ha experimentado todo al galope: fichaje, presentación, dos titularidades, lateral en defensa de cuatro en un 4-4-2 y un 4-2-4, carrilero en un 5-2-3... Nada se le antoja extraño a este chico serio, sereno, discursivo, que presume del carácter aguerrido del jugador paraguayo y que exige a quienes le rodean su mismo compromiso.

- Usted empezó jugando a fútbol sala.

- De pequeño, a los siete u ocho años, empecé al fútbol de salón en mi ciudad, en mi barrio, hasta los diez años. Después fui al fútbol de campo. Jugaba en el Cristóbal Colón, que queda a diez minutos de mi casa. Y dejé de entrenar. Me quedé trabajando hasta los quince años con mi padre, que tenía un taller mecánico, de motos.

- ¿El fútbol se convirtió en una vía de progresión económica y social o seguía siendo un juego?

- Yo me preparé a los quince años, corriendo con un primo, con los amigos? Fui a probar a Cerro dos semanas y quedé. Ya inicié en 2009, que sería en la sub 16. De ahí yo sabía que eso iba a ser un trabajo. Mi padre también me decía que podía ser mi trabajo para toda la vida. Yo sabía que no era solamente jugar y hasta ahora ha sido así. Esto es un trabajo para mí.

- Esa seriedad tan temprana, tomándoselo como un oficio?

- Tengo también esa mentalidad por cómo es mi papá, una persona muy seria, muy trabajadora y que siempre fue directo conmigo. Me dijo: "Tienes la posibilidad que muchos chicos no tienen, puedes trabajar dos horas al día y tienes que hacerlo bien. Eso va a ser un trabajo para toda la vida". Y aparte te pagan por hacer lo que te gusta. Muchos no se dan cuenta, pero es cierto; yo estoy jugando al fútbol, hago lo que me gusta, nadie me obliga y aparte me pagan. Entonces hay que hacerlo bien. Es un trabajo que remunera bien y me pone feliz porque me gusta hacerlo.

- En el fútbol ha estado rodeado por compañeros de muy diferentes culturas, procedencias, biografías y personalidades. Y no todos lo entienden desde esa perspectiva. No sé si le choca.

- Hay diferentes tipos de mentalidad. Es imposible poder coincidir en las ideas. Cada uno piensa diferente por lo que vivió, la gente que tiene al lado? Pero sí me choca bastante saber que hay jugadores que quizás tienen más talento que yo, mucho más, y que no se esfuerzan. Estoy en el Celta gracias a mi trabajo. Nadie me regaló nada. No soy un jugador que nació con un talento que muchos tienen. Me forjé a través del trabajo. La gente que no se esfuerza, que no se entrega al cien por cien por lo que es él, por el grupo, por el equipo, no me gusta; me molesta bastante.

- Está la personalidad y está un acervo, exagerado pero que procede de una base real. Del jugador paraguayo se espera esa sangre guaraní, ese coraje, esa agresividad. ¿Procede el tópico de esa visión profesional del fútbol?

- En cuanto a la raza, viene de una historia bastante larga; por cómo eran los paraguayos, lo que se vivió. El país se supo reponer de diferentes problemas. En las guerras de la Triple Alianza, del Chaco, Paraguay siempre estuvo en desventaja y supo reponerse. Lucharon niños, mujeres. Es una raza muy aguerrida. Uno también lo utiliza para el fútbol. El fútbol paraguayo tiene calidad, pero siempre se ha caracterizado por ese carácter. Y en Sudamérica el fútbol es una salida para muchas personas humildes, que lo ven como una forma de salir de la pobreza, de salir de dónde viven y no sólo ellos, sino toda su familia. En Paraguay todos nos basamos en eso y yo, en especial.

- Paraguay está como encajonado entre potencias, en este caso futbolísticas, y reclama su existencia.

- Nosotros no nos creemos menos que nadie. Sabemos la calidad de jugadores que tienen Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile ahora? Todos poseen su potencial. Nosotros lo reconocemos. Pero somos conscientes de que tenemos el nuestro, con un estilo que procede de cómo crecimos jugando. No nos achicamos. Jugamos lo que sabemos y sabemos cómo sacar ventaja contra rivales que quizás tengan un poco más de calidad.

- Le he leído que usted apenas consume prensa deportiva; prefiere leer historia, economía?

- No veo mucho la televisión. La tengo en casa por mi mujer y mi hijo. Y no veo la parte deportiva. Sí me gusta leer bastante.

- Hay jóvenes que descuidan su formación por ilusiones futbolísticas que rara vez se cumplen.

- Yo terminé el colegio y fui a la universidad un año, a estudiar Ciencias del Deporte. Luego me tocó debutar con Cerro y ahí cambiaban los horarios. Pero sí leo mucho temas que me interesan. Y no he vuelto a estudiar pero volveré, seguro.

- Usted creció con Chilavert como gran imagen del fútbol paraguayo; un personaje excesivo, incluso excéntrico, pero quizás entendido de otra forma en su país.

- Chilavert siempre trató de defender los colores de la selección frente a cualquiera, fuese quien fuese. Ganó títulos. Siempre supo llevar en alto la bandera paraguaya. Muchos lo miraban como ejemplo. Quizás tenía lo suyo y se excedía un poco. Ya es algo personal de él. Pero nosotros siempre tratamos de observar el lado bueno y lo que nos podía servir en el futuro.

- Es el tercer paraguayo en la historia del Celta: el breve Riveros y Lezcano, una institución. Hace mucho de esa época. ¿Siente una responsabilidad añadida?

- Claro. Fui a Francia y era el único paraguayo en la liga. Me adapté, jugué, fui profesional al cien por cien. No nos fue bien a nivel colectivo con el club, pero a nivel individual siempre traté de dar lo mejor y ser un buen compañero. Dejé buena imagen. Vengo con la misma obligación al Celta. Cuando se hable, también se hablará de si un jugador paraguayo hizo bien las cosas. Eso abre las puertas a que otros puedan venir a cumplir sus sueños.

- A nivel profesional ganó títulos en Cerro Porteño; llegó a Lille y enseguida fue titular; igual en el Celta. No conoce usted la cara amarga del fútbol.

- Pero yo en Paraguay agarré el último tren. Debuté a los 20 años. Puedes ser joven, pero si en Sudamérica no estás jugando a los 20 años, te pasa el tren. Entré y no salí más. Yo tengo esa mentalidad. Pensaba: "Si me dan la oportunidad, la voy a agarrar y ya no la voy a soltar". Trato de cumplirlo en todos los clubes. Me pasó en Lille. Llegué, fui suplente, me tocó la oportunidad y no salí más. Vengo con la misma mentalidad. Si tengo la confianza del entrenador, como ya la tuve, la aprovecharé al máximo. Y tampoco le salió mal al equipo, que es para lo que uno trabaja y es profesional. Mi mentalidad siempre está en ganar, en ser el primero, pueda o no.

- En su salto a Europa pasó del calor de Asunción al frío de Lille; a un idioma, una cultura y un estilo de vida muy distintos. Sobrevivió a una aclimatación que podía haber sido complicada.

- Cuando salí de Paraguay había 35 grados y en Francia, al llegar, -7, en pleno invierno, con nieve. Tuve que cambiar mi alimentación, mi forma de entrenamiento, todo. Me adapté muy rápido, también porque vine con mi mujer y mi hijo. Siempre me han apoyado. Siguen el mismo plan alimenticio que yo. Me ayudan bastante. Pero ahora si ya estoy al cien por cien. No tengo que cambiar nada; sí para mejorar en la parte física, pero no en el cuidado personal. Aparte de estar en el club yo trabajo en mi casa, cuido mis descansos, mi alimentación, mi entrenamiento? Eso me ha ayudado a tener un rendimiento regular y no sufrir lesiones.

- Supongo que la adaptación suya y de su familia habrá resultado más sencilla en Vigo.

- En Lille hacía mucho frío y la gente quizás no era tan cálida como en España. Elegimos el Celta también por eso. Conversando con mi mujer, pensamos en venir por la cultura, el idioma, el clima? Yo elegí en gran parte por el fútbol, pero ella estaba muy emocionada por la vida en sí. Nos hemos adaptado bastante bien.

- Usted coincidió en el Lille con Bielsa, padre de una escuela de fútbol y casi pensamiento. Ahora se pone en manos de Mohamed, que no es bielsista sino ecléctico y en todo caso más del Coco Basile.

- Cada uno tiene su forma de jugar y trabajar. Marcelo Bielsa es una persona única. Me ayudó bastante y yo le estoy muy agradecido por haberme exigido siempre al máximo. No me regaló nada. Eso me ayudó a superarme y romper mis límites. El "profe" Mohamed también tiene de quién ha aprendido. Son diferentes. Cada uno busca a su manera lo mejor para el equipo.

- ¿Es realmente tan fascinante la personalidad de Bielsa?

- Trabaja mucho. No deja nada al azar. Está enfocado todo el tiempo en todos los detalles. Te da todas las armas para poder llegar bien a un partido. Conmigo o con muchos jugadores quizás no hablaba mucho, pero nos daba la confianza necesaria para saber que te estaba apoyando. A la vez un jugador, con él, sabe que siempre estará exigido y al límite.

- Usted llegó a pocos días del inicio de Liga. Ha disputado dos partidos como titular. Ha jugado de lateral en una defensa de cuatro y de carrilero en una de cinco, aunque su puesto natural sea el de central.

- Pasó muy rápido. Es algo sorprendente. Muchos no se esperaban eso. Pero yo venía con la mentalidad de jugar y estaba preparado. Había hecho toda la pretemporada con el Lille y había jugado de lateral izquierdo porque el otro estaba lesionado. Venía con ritmo. La gente del club y el técnico sabían eso. El técnico confió en mí y se arriesgó. Creo que he respondido de buena manera.

- Ha sorprendido que usted encajase de forma tan natural con futbolistas a los que pocos días antes ni siquiera conocía. ¿Oficio?

- Es hacer primeramente nuestro trabajo. Yo sé lo que tengo que hacer en esa posición y luego el entrenador me pide algunas cosas, me da las coordenadas que tengo que seguir. Pero cuando uno conoce la posición y está metido en eso, se le hace más fácil. Vine con la mentalidad de jugar. Estaba preparado. No estaba esperando a entrenar una semana con el preparador físico y ver qué tal, cómo me adaptaba. Y fue así.

- ¿La plantilla del Celta ha resultado lo que usted esperaba?

- Me sorprendió bastante por la calidad de los jugadores que hay. Individualmente son muy buenos, con mucha calidad técnica. Y el fútbol es muy diferente al francés, que es más físico, más intenso, de ida y vuelta. Aquí se tiene más el balón, se juega más, lo que a mí me gusta bastante. En el primer partido contra el Espanyol por momentos del partido teníamos todo el tiempo la pelota, triangulando. Y también contra el Levante tuvimos no sé cuántas ocasiones para convertir, que no pudimos por diversos motivos. Lo importante es que el equipo está demostrando una buena imagen.

- Este Celta es todavía un interrogante: en dos partidos ha dominado y ha sido dominado, ha presionado arriba y se ha juntado en su propia área, ha manejado el balón y ha apostado por la contra. ¿Es por lo que han permitido los rivales? ¿La personalidad del grupo se está construyendo o esa variedad es precisamente su marca?

- Uno tiene que leer las situaciones. Una cosa es lo que el entrenador te dice antes del partido y otra es lo que está pasando. En ese momento nosotros tenemos que manejar la situación. El entrenador te puede dar indicaciones, pero es diferente cuando estás dentro de la cancha viviendo el partido. Tomamos las decisiones. A veces no podemos tener el balón, decidimos replegarnos y salir rápido cuando recuperamos. Contra el Levante fue así. Al recuperar teníamos mano a mano a Boufal, Sisto, jugadores que marcan la diferencia. El equipo se va adaptando también a lo que dice el rival. No tenemos todavía algo fijo. Hay equipos que sí lo tienen como el Atlético: presionan, pelean la segunda pelota, juegan de contra? En el Celta yo he estado trabajando durante dos semanas y el entrenador, durante un mes. Es más difícil tener una idea fija hoy en día.

- El propio Mohamed elige al Atlético como modelo de determinadas cualidades: esa intensidad, esa solvencia. Y luego está Costa.

- Nosotros tenemos lo nuestro, pero deberíamos copiar eso: la intensidad en la presión, tratar de recuperar siempre las segundas pelotas? Respecto a Diego Costa, uno siempre trata de medirse a jugadores de un nivel superior para poder superarse. Si siempre juego contra un delantero normal y me va bien, creeré que soy el mejor. Compitiendo con jugadores de mayor jerarquía uno sabe dónde está y es motivante. Me motiva jugar contra estos rivales, que me harán la vida difícil. Más que tener miedo es motivarse al cien por cien.

- A nivel colectivo será igual: el Atlético les dirá para qué está el Celta en este momento.

- Es muy fácil hablar. Durante el partido vamos a saber. Descubriremos qué nos falta para superarnos. Estos rivales te descubren los errores que normalmente no se ven. Tienen jugadores desequilibrantes, que no perdonan un solo fallo. Tendremos que trabajar mucho, asegurar la pelota, no cometer errores infantiles y meter el doble de intensidad que ellos, que será lo difícil.

- ¿Llegar cedido con opción de compra le genera ansiedad?

- Estoy tranquilo. Vengo a cumplir mi trabajo. Sé que hoy me debo al Celta. Ya después el club sabrá si hace uso de la opción. De momento solo pienso en hacer lo mejor durante un partido, un entrenamiento, el día a día.

- Paraguay sigue sin seleccionador. Qatar 2020 es el gran reto.

- Es una situación incómoda. Uno siempre espera tener entrenador, poder conocerlo, su forma de trabajar, cómo piensa. Ahora no habrá ningún amistoso por eso. Es importante arrancar todo este proceso. Entendemos que la Asociación Paraguaya de Fútbol se está tomando el tiempo necesario para no equivocarse.

- El gol de oro de Blanc en 1998; el penalti parado por Casillas en 2010. Paraguay ha estado varias veces al borde de la gloria.

- Justo hablaba del partido de 2010 con un compañero hoy. Se quedaron ahí. Lo más lejos fueron esos cuartos de final contra España. Hicieron historia y jugaron muy bien. No se pudo pasar por diferentes motivos. Lo dieron todo. Hoy tenemos la responsabilidad nosotros, un grupo muy joven, con mucho talento, que necesita un entrenador. Y aceptamos esa responsabilidad con mucho orgullo y alegría.