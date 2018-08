Aspas se queda fuera de la primera lista de Luis Enrique

Iago Aspas no estará en el estreno de Luis Enrique con España. El que fue su entrenador en el Celta no le ha incluido en la lista de 23 jugadores que el seleccionador acaba de hacer pública. No es el único sacrificado con respecto a la era Lopetegui. El asturiano se 'ha cargado' también a Jordi Alba y Koke. Entran Pau, Diego Llorente, Gayá, Ceballos o Suso.



La convocatoria ha quedado de la siguiente manera: porteros, De Gea, Kepa y Pau; defensas, Carvajal, Ramos, Nacho, Azpilicueta, Albiol, Diego Llorente, Iñigo Martínez, Marcos Alonso y Gayá; centrocampistas, Busquets, Sergi Roberto, Saúl, Rodrigo, Thiago y Ceballos y, por último, como delanteros, Isco, Asensio, Diego Costa, Morata, Suso y Rodrigo.



Para esta convocatoria destacaban la ausencia de leyendas como Andrés Iniesta, David Silva o Gerard Piqué una vez anunciadas sus renuncias al combinado. España arrancará así plagada de novedades su primera vía de acceso a la Eurocopa 2020 con dos partidos correspondientes a la recién creada Liga de Naciones.



Se medirá el sábado 8 de septiembre ante Inglaterra en Wembley y el martes día 11 frente a Croacia en el estadio Martínez Valero de Elche. Serán los primeros partidos sin Iniesta, jugador que ha liderado una generación y que inscribió su nombre para la posteridad marcando el tanto de la final del Mundial 2010.





La 'generación de oro' del fútbol español va desapareciendo en la selección española. A Iniesta, Silva y Piqué se puede sumar alguna ausencia más como la de Pepe Reina, que puede dejar paso como tercer portero a una de las novedades de Luis Enrique.El nuevo seleccionador sin embargo valora repescar a uno de los integrantes de aquel grupo de jugadores que hicieron historia conquistando dos Eurocopas consecutivas y un Mundial, Cesc Fábregas. Y maneja un puñado de nombres como novedades respecto a los elegidos que disputaron el Mundial de Rusia Desde el 9 de julio, cuando Luis Enrique comenzó su etapa como seleccionador, ha realizado con su nuevo equipo de trabajo un profundo seguimiento de jugadores como Sergi Roberto, Marcos Alonso, Dani Parejo, Pablo Sarabia, Suso, Álvaro Morata o Iñaki Williams, y de la prelista que diseñó no podrá contar con Sergio Escudero por su lesión de codo.