El Celta inicia los trabajos de preparación de la ciudad deportiva de Mos

El Celta ha iniciado los trabajos de preparación de las obras de construcción de la ciudad deportiva. Las tareas se han limitado de momento a la tala de árboles en la parroquia de Pereiras, con cuya comunidad de montes existe acuerdo y en donde irá instalado en gran medida la infraestructura exclusivamente futbolística. Gran parte del proyecto, en lo relativo al centro comercial y otros usos, sigue parado por la oposición de la comunidad de Tameiga.

"O incansable esforzo, o arduo traballo do RC Celta para dotar ao club dunha cidade deportiva exemplar, moderna e funcional comeza a plasmarse sobre o terreo. Hoxe iniciáronse en Pereiras, en Mos, os labores de preparación do terreo, paso inicial da primeira fase da construción dunhas instalacións que supoñerán un antes e un despois para o primeiro equipo e a canteira celestes, para o club e a súa afección", escribe el club en su página web. "Unha vez finalizada esta fase procederase á preparación do terreo para a continuación abordar a construción dos campos de adestramento e as dotaciones necesarias para que os equipos profesionais do RC Celta poidan desenvolver de xeito óptima a súa actividade diaria".

"O proxecto, obra de Irisarri e Piñera, colma as expectativas do RC Celta para desenvolver unha cidade deportiva respetuosa ao máximo co medioambiente e con sobrada capacidade para satisfacer de xeito brillante as necesidades tanto da canteira como do primeiro equipo", comenta el club, que añade: "A innovadora cidade deportiva do RC Celta en Mos contará, entre outras dotacións, con oito terreos de xogo (catro naturais e catro artificiais), zona de tecnificación, zona de praia para rehabilitación e outras actividades, estadio con capacidade mínima para 4.000 espectadores, pistas de pádel e tenis, piscina, residencia, cafetería-restaurante, tenda do club, universidade do deporte, pabellón deportivo multiusos e gimnasios".