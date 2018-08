El Celta, centrado en la "operación salida"

La ventana veraniega de fichajes se cierra hoy para LaLiga, igual que para las demás competiciones europeas en las que todavía se pueden realizar fichajes -Inglaterra y Francia clausuraron sus mercados antes de iniciar sus competiciones-. Será a las doce de la noche cuando en la sede de la patronal interrumpan los registros; a la misma hora que en Francia, a cuyos clubes se vinculan las últimas maniobras célticas. El Caen ha hecho oficial que obtiene la cesión de Beauvue. Y son varios los periodistas que aseguran que el PSG apurará la posibilidad de fichar a Lobotka. En la cúpula de Príncipe están tranquilos. El frenesí telefónico que le espera a Felipe Miñambres debería centrarse en las salidas.

El director deportivo céltico pudo tachar ayer una de las tareas pendientes. Beauvue ya no se entrenó por la mañana en A Madroa. Estaba de viaje hacia Caen. El ariete galo, con contrato hasta 2021 y que el año pasado jugó a préstamo en el Leganés, lo hará ahora en igual condición para el club normando, que se reserva además una opción de compra.

Miñambres aún tiene que aligerar más la plantilla, aunque el planteamiento difiere según los casos. A Mazan y Jozabed, a quienes parece pretender el Valladolid, se les busca destino; de cesión al eslovaco y de traspaso si es posible al andaluz. Pero serán jugadores útiles para Mohamed si se quedan. Radoja, cuyo contrato concluye en 2020, se irá traspasado o se quedará como mínimo hasta diciembre sin posibilidad de disputar ningún minuto oficial, por más que vaya a participar en los entrenamientos o incluso ser inscrito para evitar conflictos con la AFE.

Esfumados ya los rumores sobre la reactivación del interés del Sevilla en Maxi, el peligro de que algún jugador de peso se vaya parece centrarse en Lobotka. Llegan de Francia informaciones de supuestas reuniones entre miembros del PSG y el agente del centrocampista; se menciona incluso a Lo Celso como contrapartida en la operación. El Celta no tiene ningún tipo de noticia, no maneja otras alternativas que el pago de la cláusula y no cree que tal cosa vaya a producirse.