Pione Sisto: "La meta de la temporada es jugar en Europa"

Pione Sisto, el mejor del partido con mucha diferencia, se pasó por zona mixta para valorar el encuentro disputado ayer. El danés consideró que el rendimiento del equipo fue mejor que el de la primera jornada aunque "a veces se gana y otras se pierde. Es parte del fútbol". Tras algunos silbidos en la primera jornada, Pione dijo que trataba de aprender cada día, especialmente de los errores. Preguntado por si se quedaba con el gol o la asistencia, el danés no se decidió y afirmó que tan "solo me centro en disfrutar del fútbol". Sisto fue ovacionado tras ser sustituido, un gesto que considera de respeto ante "una afición que quiere disfrutar y paga su dinero por ello". Pione Sisto también destacó la dificultad de medirse a "un gran rival" y la velocidad con la que está yendo la adaptación al nuevo técnico, que está siendo "mejor de lo que pensábamos". Sobre su gran actuación, Sisto se mostró humilde y dijo que tan solo quiere disfrutar del fútbol, tenga éxito o no. "Aprendemos de los errores, no me gusta jugar mal y trato de hacerlo mejor". Y por último, preguntado por el gran objetivo de esta temporada, el danés dijo de forma contundente que "la gran meta es llegar a Europa".

Araújo

El central mexicano destacó la importante de ganar ante "un duro rival, muy ordenado". Araújo puso hincapié en la faceta defensiva del equipo, un aspecto en el que creen que han mejorado: "Al final se volvió un partido abierto pero creo que defensivamente cerramos bien y se consiguió la victoria". Respecto al esquema de tres centrales, el defensor comentó que "lo practicamos durante toda la pretemporada, hicimos muchos trabajos defensivos y de alguna manera se ha visto reflejado". Araújo también tuvo tiempo para alabar a su compañero Pione Sisto, del que dijo que se trataba de un jugador muy importante y que esperaba que llegaran más goles.