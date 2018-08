El Levante-Celta de esta tarde cuenta con el aliciente añadido de ver en acción a dos futbolistas españoles con gran talento para el juego ofensivo y que firman goles de genios. José Luis Morales y Iago Aspas son las referencias de levantinistas y célticos, de la misma generación: nacieron en 1987 y solo les separan ocho días. Ambos descubrieron el fútbol en la calle. En Moaña y en Getafe aprendieron a regatear. Y siguen juegando con ese espíritu de barrio.

El fútbol ha tardado en reconocer el talento de Iago Aspas y de José Luis Morales, dos jugadores que han alcanzado los momentos álgidos de sus carreras rozando la treintena. Nacidos en el verano de 1987, ambos representan el fútbol del arte y el regate que surge en las calles. Hoy coincidirán en el Ciutat de Valencia (20:15 horas), en el duelo entre el Levante y el Celta, y se espera que tengan mucho que expresar en el campo. Los últimos goles de ambos en competición oficial describen su clase: el gallego resolvió con una espuela un remate imposible en el Mundial de Rusia, ante Marruecos. El madrileño viene de celebrar ante el Betis un gol maradoniano, o messiánico: cruzó todo el campo rival con el balón y regateando a cuanto le salió al paso para batir a Pau López.

Iago Aspas Juncal (Moaña, 1 de agosto de 1987) y José Luis Morales Nogales (Getafe, 23 de julio de 1987) descubrieron el fútbol en su barrio, en espacios abiertos y rodeados de amigos. La diversión estaba asegurada. El céltico lo hizo en A Xunqueira de Moaña, cerca de donde su madre trabajaba como mariscadora. El levantino, en el parque de San Isidro, enfrente de su colegio en Getafe, mientras sus padres se ganaban el jornal como electricista y limpiadora. Y ambas familias eran numerosas, con cuatro hijos.

Aspas tuvo que añadirse un año de edad para presentarse a las pruebas de acceso a la cantera del Celta. Morales jugaba torneos de fútbol sala y en uno de ellos recibió una invitación del Real Madrid para pasar examen por la ciudad deportiva blanca. Siguió divirtiéndose en su ambiente, lejos de las escuelas de fútbol que tanto critica ahora por la presión que generan en los niños.

La rebeldía de Aspas le llevó un año cedido al Rápido de Bouzas. Morales pasó por el Brunete, el Parla y el Fuenlabrada. Allí lo descubrió el director deportivo del Levante, que acudió a ver a un defensa con buenos informes técnicos. A los 24 años, el madrileño firmaba por el filial levantinista. En 2011, Aspas se afianzaba como el delantero centro titular del equipo de Paco Herrera que peleaba por el ascenso a Primera.

El céltico alcanzaría uno de los puntos álgidos de su carrera con 26 años, al ser traspasado al Liverpool, momento en el que el levantinista aceptó una cesión al Eibar para ayudar a los vascos a dar el salto a la máxima categoría.

Mendilibar se lo llevó de regreso a Valencia para brindarle la oportunidad de debutar en Primera División con 27 años. El regreso al Levante no resultó fácil para Morales, que tuvo que esperar al pasado curso para obtener la recompensa. Fue con la llegada de Paco López a Orriols cuando el madrileño explotó como goleador. Como había ocurrido años atrás con Aspas, salvando al Celta de caer a Segunda B gracias a un doblete con el Alavés, Morales fue la pieza fundamental para que el Levante se mantuviese en la máxima categoría después de encadenar quince jornadas sin ganar. Con los goles del getafense, el conjunto granota protagonizó una brillantísima recta final de campeonato y se aseguró una plaza en LaLiga 2018-19.

El Comandante, como ocurre con el Genio de Moaña, ejerce también como segundo capitán de su equipo. Además de su regate y sus goles, aporta compromiso y entrega por una camiseta con la que se encuentra tan cómodo como cuando jugaba con sus amigos en el parque de San Isidro de Getafe.

Juan Luis Mora, quien lo fichó para el Levante, recuerda al Morales que descubrió en el Fuenlabrada, a donde iba buscando un defensa. "Me llamó la atención la vistosidad que tenía sobre el campo. Pedía el balón con insistencia, driblaba a los defensores, arrancaba con velocidad y llegaba hasta la línea de fondo para centrar. No era un futbolista egoísta. Eso también me llamó la atención. Entraba desde la banda izquierda o partía hacia el área desde la mediapunta. Tenía una zancada muy potente y mucha velocidad. Además, tenía un buen control de balón. Era más un asistente", señala el exportero desde la web del Levante.

La explosión de Morales como rematador llegó antes de cumplir los 31 años. Paco López convenció al madrileño de que tenía gol. Anotó cinco en las últimas nueve jornada del pasado campeonato, en el que acabó con 10. Esa cifra le valió para situarse entre los diez máximos goleadores españoles de LaLiga. La palma rematadora se la llevó nuevamente Iago Aspas, con 22.

Morales ha prolongado ese acierto ante la portería rival en el arranque de curso. Anotó dos ante el Betis. Aspas rozó el primero ante el Espanyol. Ambos se enfrentan hoy. Por el papel que ejercen en sus clubes, guardan parecidos razonables.