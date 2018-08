A vueltas con el sistema defensivo

Antonio Mohamed afronta su estreno como entrenador visitante en LaLiga con la ilusión de celebrar la primera victoria con el Celta. El equipo vigués no pasó del empate en el debut liguero con el Espanyol (1-1), tampoco superó a ningún rival en la pretemporada. El Levante, que dio la sorpresa en la pasada jornada en el Villamarín (0-3), espera mañana a los célticos en el Ciutat de Valencia (20:15 horas). Mohamed habló ayer en A Madroa sobre las opciones de su equipo en el duelo ante los levantinos, así como del posible cambio de dibujo que los célticos podrían adoptar como visitantes. "Es una buena prueba para nosotros, para ganar confianza", subrayó el argentino, que vuelve a darle vueltas a la defensa de tres centrales, como en pretemporada. Recupera a Roncaglia.

Dudas tácticas

Defensa de dos o tres centrales Esas son las dos principales variantes tácticas que ha utilizado Mohamed desde que llegó a Vigo. Ante el Espanyol apostó por un 4-2-3-1, pero admite la posibilidad de cambiar el dibujo como visitante. "Siempre voy a tratar de poner a los que están mejor y no me inclino por un dibujo. Sí puede cambiar el dibujo pero no la manera de jugar. La manera de jugar es ir a buscar el partido, jugar en campo rival, presionar alto, intentar ganar. El dibujo puede modificarse, la forma no". Sobre el sistema que puede irle mejor a su equipo, el argentino advierte: "Todavía no tengo a Jensen, no tengo al cien por cien a Boufal, Emre está acomodándose. Realmente no puedo dar una respuesta clara de cómo nos vamos a acomodar mejor. Estamos de rodaje de partidos. La media hora inicial del partido pasado fue muy buena, pero cuando el equipo deja de ser intenso tenemos que tener muy bien estudiado el plan B. En eso estamos trabajando e insistiendo para que el equipo tenga muy estudiado lo que tenga que hacer tácticamente en diferentes momentos. Eso me lo va a dar la buena condición física de los jugadores. Eso va a determinar después cuál es el mejor dibujo".

preocupación defensiva

El Celta continúa mostrándose como un equipo frágil en defensa y ello preocupa a Mohamed, que intenta reducir el número de goles encajados. "Me parece a mí que tenemos que mejorar en la parte defensiva y eso nos va a llevar más entrenamientos, porque el equipo ofensivamente tiene calidad para generar situaciones. La máxima ocupación que tengo es mejorar en la parte defensiva. Me gustaría que el equipo consiga una forma de defenderse con menos jugadores defensivos y con más ofensivos. Seguramente, en algún momento lo vamos a lograr". Roncaglia, superada su lesión muscular, apunta a la titularidad. "Tengo ganas de hacerlo jugar de inicio. Vamos a ver. Podría modificar la defensa o mismo adelantar a Hugo y jugar con 4 y Roncaglia de lateral, que también lo hemos hecho ante el Fulham y quedamos bastantes conformes".

suspense en la medular

Con Okay Yokuslu ya restablecido de su lesión, a Mohamed se le presenta la duda de si repetir el trío de centrocampistas que jugó ante el Espanyol (Beltrán, Lobotka y Brais Méndez) o dar entrada al pivote turco. "Okay está muy bien pero Lobotka y Beltrán también están muy bien. Es bueno para mí que tenga herramientas, pero tengo que ser muy fino en las decisiones. Beltrán hizo un muy buen trabajo el sábado. Brais está bien. Es un jugador que compite de igual a igual con todos. Confío en él. En cualquier momento va a aportar más al equipo, con asistencias y goles. Es cuestión de que él se lo crea también".

Confianza en pione

El mal partido de Pione Sisto el sábado abrió el debate sobre la continuidad del internacional danés en un once con muchos candidatos de nivel. Mohamed dará otra oportunidad a Pione. Así lo reconoció ayer: "El lunes va a jugar y la confianza la tiene. Dependerá de él demostrarlo dentro de la cancha. Nosotros le ratificamos la confianza. Creemos mucho en sus condiciones y es el momento de que haga un buen partido, que juegue suelto. Es obvio que uno sabe cómo juega Sisto. Tuvo una semana en la cual intentó volver a su nivel, más que nada anímico, porque es una persona que depende mucho de su alegría para poder funcionar. Tiene el respaldo del cuerpo técnico". Boufal, por el momento, tendrá que esperar. El entrenador compara a ambos. "Son iguales. Los dos juegan por izquierda con perfil derecho. El otro día opté por Emre porque creí que un zurdo podía tirar un centro de gol por ese lado, porque habíamos llegado con posibilidades".

portería sin cambios

Rubén Blanco ya tiene el alta médica para competir con Sergio Álvarez en la portería. Mohamed anuncia que mantendrá a Sergio ante el Levante. "Por ahora, Rubén va a ir a la banda, y Sergio seguirá de titular. Dentro de unas semanas podré dar una respuesta más concreta porque lo cierto es que a Rubén no lo vi, solo lo he visto en vídeos. Tengo que verlo trabajar".

Elogios al levante

"El Levante es un buen parámetro para nosotros. Tenemos la posibilidad de ir a una cancha muy difícil y hacer un gran partido. Nos va a servir para ganar en confianza. Espero un rival muy difícil, complicado, un equipo ordenado, que tiene un desdoble muy importante. Ya lo demostró en el partido pasado: ser peligroso sin tener el balón. En su casa, con la motivación de haber ganado, va a ser un equipo doblemente difícil. Es un rival que tiene muy estudiado su plan, es un equipo muy trabajado y nos va a presentar un grado de dificultad importante", comentó Mohamed sobre el conjunto granota, que nunca ha ganado en casa al Celta en las seis ocasiones que se han enfrentado en la máxima categoría.

aspas y posible refuerzo

Mohamed calificó de "rumor" el supuesto interés del Real Madrid por Aspas. "La directiva me dijo que no era cierto, así que estoy tranquilo". En cambio, el técnico no cerró la puerta a la llegada de otro delantero. Desde Inglaterra se habla de Sandro Ramírez, del Everton y ex del Barça. "La directiva está más ocupada en sacar que en traer. Cuando saquen, nos sentaremos a hablar y por ahí, en el último momento, hacemos algo. No estamos cerrados a nada todavía", añadió el técnico antes de referirse a la competencia en la plantilla: "Hoy no puedo darle tres partidos a un jugador que juegue mal porque la competencia es mucha. Tengo que aprovechar esas competencia y el nivel de los jugadores que vienen detrás para potenciar el equipo. Tengo que ser muy justo en las decisiones", concluyó.