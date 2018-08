Rubén albés "El presidente y el club son muy exigentes"

Rubén Albés Yáñez (Vigo, 1985) inicia su segundo año al frente del Celta B con el reto de alcanzar por tercera vez consecutiva los play-off de ascenso a Segunda A. Además de los buenos resultados deportivos, el filial céltico ha contribuido a reforzar el primer equipo con tres futbolistas, aunque Juan Hernández se fue cedido al Cádiz. Sin embargo, el joven técnico considera que lo más importante es que los canteranos se consoliden en la élite. Y cree que Brais Méndez lo logrará en el equipo de Mohamed. Mañana en Barreiro (12 horas), el Celta B inicia ante el Guijuelo otra ilusionante temporada.

- Con un balance en verano de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, ¿cómo llega el Celta B a la Liga?

- Las pretemporadas son muy mentirosas. Independientemente de los resultados, lo más interesante es valorar cómo va el proceso, con qué nivel de identidad llegamos y qué somos ahora mismo con respecto a la competición. El partido ante el Guijuelo nos lo mostrará. Las sensaciones son buenas, sabemos que tenemos muchísimo margen de mejora, pero llegamos capacitados para competir y estamos en disposición de ganar en la primera jornada de Liga.

- La plantilla ha sufrido bajas significativas: Drazic, Juan Hernández, Kevin, Brais... ¿Se ha resentido el potencial de la plantilla?

- Es una satisfacción y un éxito como club de cantera que esos futbolistas hayan podido dar un paso adelante en sus carreras profesionales. Eso es una parte positiva en un filial.Entonces, si el proceso es bueno y salen jugadores, pues tienen que aparecer otros nuevos. Creo que hemos incorporado jugadores interesantes, que están en disposición de dar otro paso adelante y que el ciclo continúe. Que en cada temporada seamos capaces de darle una salida a dos o tres jugadores hacia una mayor categoría, es un poco el objetivo.

- Dos de los que se fueron están en el primer equipo celeste.

- Creo que hay dos maneras de medir el éxito. Por un lado, la cantidad de futbolistas que suben a la primera plantilla o son capaces de dar el salto a otra categoría. Fue un año de un nivel muy alto, con dos jugadores y medio, porque Brais ya estaba, que dieron el salto a la primera plantilla. Y después, la ambición que tiene el club por estar en los puestos de arriba en una categoría tan difícil como Segunda B. En ese sentido, la temporada fue histórica porque nunca se había llegado tan lejos. Por lo tanto, nos tenemos que dar por satisfechos.

- Ver además a Eckert debutando en Primera, ¿facilita el trabajo del entrenador, por la motivación que supone para los compañeros?

- Lo transmitió el presidente y la gente que trabaja en el club. El primer equipo está abierto a futbolistas que sean capaces de dar un nivel muy alto en Segunda B. Esa apuerta está abierta. Está el ejemplo de Dennis Eckert y los ha habido la temporada pasada y en las anteriores. Ahora la cuestión es ir consolidando a los futbolistas. El debut siempre es anecdótico. Yo creo en la consolidación de los jugadores, como este año creo que le va a ocurrirle a Brais.Ese es el dato realmente bueno.

- En la primera plantilla hablan muy bien de Emmanuel Apeh, que llegó del Lorca. Preséntenoslo.

- Es un chico nigeriano con muchísimas ganas de trabajar, con un potencial físico muy grande, con capacidad para competir en Primera y con todo el hambre del mundo para mejorar tanto a nivel técnico como táctico. Hace las cosas sencillas, que a veces es lo más difícil del fútbol. Necesitamos seguir trabajando con él. Veremos hasta dónde puede llegar su nivel.

- Diego Pampín es otro que ha asomado por la primera plantilla. ¿Cómo está tras su operación?

- Es un futbolista que tiene muchísimo margen de crecimiento. Ha demostrado que, aún siendo juvenil, jugó muchísimos partidos y se consolidó en la titularidad. Tenemos muchísimas esperanzas en él. Estamos pendientes de que su recuperación y ojalá pueda llegar en buenas condiciones para que ese crecimiento sea lo antes posible.

- De Valladolid llegaron Iban Salvador y Dani Vega. ¿Vienen a reemplazar a Drazic y a Hernández?

- Nunca intentamos hacer un recambio de futbolistas. Cada uno tiene sus particularidades. Entendemos que son dos jugadores con margen de mejora, con nivel y experiencia en la categoría y nos van a aportar muchas cosas.

- ¿Le sorprendió el regreso de Iván Villar al filial?

- Es una posibilidad que no dependía de nosotros, era una cuestión del club. Entendíamos que teníamos la portería bien cubierta, pero la posibilidad de que él esté con nosotros nos da un margen de nivel y de calidad que intentaremos aprovechar.

- ¿Da por cerrada la plantilla?

- Puedo decir que estoy contento con la plantilla que tengo, pero nunca se puede decir que está cerrada hasta el último día de mercado. Siempre hay posibilidades de que aparezcan grandes oportunidades que mejoren mucho lo que tenemos. Y puede haber salidas por alguna circunstancia especial, incluso a nivel de una lesión.

- Por las palabras del presidente, el objetivo deportivo parece claro: el play-off de ascenso.

- Bueno, el presidente y el club son muy exigentes y ambiciosos y nosotros vamos en la misma línea. Sabemos de la gran dificultad que supone el reto porque ningún filial ha conseguido tres play-off consecutivos recientemente. Eso ya habla de la dificultad de ese hecho, pero tenemos toda la ambición. Siempre repito lo mismo: el cortoplacismo es lo que nos va a a permitir ir cumpliendo pequeñas metas que nos hagan llegar a donde queremos. Como empecemos a pensar en futuros lejanos tendremos un problema. Vamos semana a semana, pensando únicamente en el Guijuelo y siendo conscientes de la dificultad del Grupo 1.

- ¿Barreiro vivió momentos inolvidables el curso pasado ante el Marbella y el Cartagena. ¿Va a darles un plus sobre los rivales?

- Siento que en Barreiro somos favoritos ante cualquier adversario, que los grandes objetivos se consiguen como local y que la gente nos ha transmitido que podemos conseguir cosas más grandes. Ojalá que este año partamos con la ventaja de que la gente nos quiera venir a ver. Ese es uno de los objetivos y deberes que tenemos como locales, que el sentimiento de venir a ver al filial sea cada vez más grande entre la afición.

- ¿Qué partido espera ante el Guijuelo?

- Alegre, abierto, en el que haya mucha situaciones de caos, un partido muy complicado porque organizativamente el Guijuelo me gusta mucho, tiene muchas alternativas y es muy peligroso.

- Al iniciarse como entrenador dijo que soñaba con dirigir al Celta en Primera. ¿Ve más cerca ese sueño?

- No, porque ahora mismo estoy pensando en ganar partidos, en formar jugadores para el primer equipo. Uno debe saber en qué momento de su carrera deportiva está y yo ahora mismo estoy en el de sacar el máximo rendimiento y poner toda mi pasión en el Celta B.

- Al Celta, que presume de cantera, le falta cerrar ese ciclo con un entrenador de la casa en el primer equipo. ¿Qué opina?

- El mundo del entrenador es diferente, difícil, en el que entran muchos valores en juego, pero nosotros trabajamos para seguir saliendo adelante, para ser mejores. Creo que a los sitios no hay que llegar ni antes ni después, ni por ser de la cantera o no serlo. Creo mucho en que la persona debe llegar cuando esté preparada y porque haya convencimiento de que tiene nivel para estar en un sitio: No creo que el ser canterano deba ser facilitador de mejorar profesionalmente. Creo que eso es un error. Al final hay que tener a los mejores y el entrenador de Primera División del Celta tiene que ser el mejor que considere el club, independientemente de si es canterano o no. Y estoy convencido de lo que digo, incluso pudiendo ir en contra de mi mismo.