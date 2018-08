Mohamed: "Podemos cambiar el dibujo, pero no la manera de jugar"

El Celta prepara la visita del lunes al Levante (Ciutat de Valencia, 20:15 horas) con 23 de los 25 futbolistas que ahora mismo componen su plantilla. Jensen y Juncà son las únicas bajas, por lo que Antonio Mohamed tendrá que descartar a cinco jugadores (a cuatro les busca una salida el club). El técnico argentino desveló que en el once titular repetirán Sergio Álvarez y Pione Sisto. Planteó la posibilidad de presentar el mismo equipo que empató el sábado pasado ante el Espanyol (1-1), pero la recuperación de Roncaglia abre también la posibilidad de cambiar el dibujo táctico y pasar a la defensa de tres centrales que tanto utilizó durante la pretemporada. En la rueda de prensa celebrada en A Madroa, Mohamed destacó a un Levante que en la jornada inaugural sorprendió al Betis en el Villamarín (0-3). Asimismo, negó el supuesto interés del Real Madrid por Iago Aspas y se mostró convencido de que el moañés continuará en Vigo. Dejó abierta, sin embargo, la puerta a la posible incorporación de un delantero siempre que el club encuentre un destino rápido para los descartes.

"El Levante es un buen parámetro para nosotros. Creo que tenemos la posibilidad de ir a una cancha muy difícil y hacer un gran partido. A nosotros nos va a servir para ganar en confianza. Espero un rival muy difícil, complicado, un equipo ordenado, que tiene un desdoble muy importante. Ya lo demostró el partido pasado. Mostró ser peligroso sin tener el balón. En su casa, con la motivación de haber ganado, va a ser un equipo doblemente difícil", explicó Mohamed sobre el rival que nunca ganó al Celta en el Ciutat de Valencia en la media docena de veces que se han enfrentado en un partido de Primera División.

El entrenador del Celta maneja varias alternativas de juego y habló de la posibilidad de recuperar el sistema de tres centrales que utilizó en casi toda la pretemporada para buscar un mayor fortaleza defensiva. "Podemos cambiar el dibujo, pero no la manera de jugar. La manera de jugar es ir a buscar el partido, jugar en campo rival, presionar alto, intentar ganar el partido. El dibujo puede modificar, la forma no", reiteró.

Y en ese plan vuelve a entrar Pione Sisto, a pesar de la mala actuación del danés en el debut liguero. "El fin de semana va a jugar, o el lunes, y la confianza la tiene. Dependerá de él demostrarlo dentro de la cancha. Nosotros le ratificamos la confianza. Creemos mucho en sus condiciones y es momento de que haga un buen partido, que juegue suelto. Es obvio que uno sabe cómo juega. Tuvo una semana en la cual intentó volver a su nivel, más que nada anímico, porque es una persona muy anímica, que depende mucho de su alegría para poder funcionar. Tiene el respaldo del cuerpo técnico".

En su intervención, Mohamed reconoció que Boufal es la alternativa a Pione Sisto. Sin embargo, cree que el marroquí cedido por el Southampton no está todavía preparado para asumir la titularidad. "La alternativa a Sisto es directamente Boufal porque son iguales, juegan los dos por la izquierda, con perfil derecho. El otro día opté por Emre porque creí que un zurdo podía tirar un centro de gol por ese lado, porque habíamos llegado con posibilidades".

La semana se vio alterada por los rumores de que el Real Madrid pensaba en Iago Aspas como opción si fallaba el fichaje de Rodrigo Moreno. El entrenador del Celta se mostró convencido de que el moañés no se moverá de Vigo. "Estoy tranquilo realmente. A nosotros no se nos pasa en ningún momento por la cabeza no contar con Iago. Tengo una manera de vivir que no me gusta inventarme problemas en mi cabeza. Creo que es solamente un rumor. La directiva me dijo que no era cierto, así que estoy tranquilo".

En cambio, Mohamed dejó abierta la posibilidad de reforzar la delantera, aunque todo depende de la salida de los descartes. Desde Inglaterra se apuntó la opción de Sandro Ramírez, ahora en el Everton. ""Hoy por hoy tenemos 25 lugares en el plantel. No hay lugar. Si la próxima semana, al inicio, hay una posibilidad, la directiva lo va a analizar y me dará opciones. Si no, nos quedaremos como estamos".