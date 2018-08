Maxi eleva el techo de sus ambiciones

Maxi Gómez es un futbolista que no se pone límites en la producción goleadora formando pareja con Iago Aspas.Ambos sumaron 40 tantos en LaLiga pasada, convirtiéndose en la tercera mejor pareja del campeonato, solamente superada por la del Barcelona (59 entre Messi y Suárez) y el Real Madrid (42 entre Cristiano Ronaldo y Bale). Aunque ninguno de los dos célticos pudo estrenarse como goleador en el partido inaugural de la presente temporada, el internacional uruguayo aspira a mejorar la marca anterior, elevar el techo de sus ambiciones.

"Ojalá podamos hacer más goles que el año pasado para darle muchos triunfos al Celta. Iago Aspas es un jugador fantástico, muy admirable, tanto por su carácter como por su juego. El año pasado nos fuimos con bronca porque teníamos el objetivo de entrar en una competición europea y no lo conseguimos", manifestó ayer Maxi Gómez a Celta Media.

Tras perder la oportunidad de marcar ante el Espanyol, Maxi Gómez se centra ya en el Levante, al que el curso pasado le marcó dos, en el partido que cerraba su primer año en Balaídos. "El Levante, en su cancha, es muy complicado. Entrenamos a tope para llegar al partido de buena manera. Ojalá nos traigamos los tres puntos para Vigo", conviene el charrúa, a quien los problemas en una rodilla desde el Mundial dificultaron su puesta a punto. "Me siento un poco cansado porque no hice pretemporada, y cuando no la hago me siento un poco pesado en las piernas. Pero ya voy agarrando el ritmo día a día para hacer las cosas bien en todos los partidos que vienen", apunta.

Maxi, una de las revelaciones del campeonato, analiza el presente y el futuro: "Sí que sonaron muchas cosas de varios equipos, pero estoy muy contento en el Celta, estoy haciendo las cosas bien. También me siento muy contento por el año pasado y este es otro año. Ojalá podamos hacer más goles que el año pasado, con Aspas arriba, y que le demos muchos triunfos al Celta y a la afición, que siempre nos apoyó". Y habla de las expectativas para esta campaña. "Queremos seguir haciendo las cosas bien en el Celta y poder entrar en una competición europea que siempre quise y queremos todos".

Cree que uno de los motivos de su gran rendimiento fue el cambio físico que protagonizó, ya que llegó a Vigo con sobrepeso. "Sabía que si llegaba al fútbol español tenía que cambiar mi físico porque no tiene nada que ver con el fútbol uruguayo, allí es más de fuerza, de contacto. Para jugar en LaLiga española, una de las mejores del mundo, tenía que cambiar muchas cosas: el físico, los hábitos alimenticios y descansar bien. Pude hacerlo y ahora me siento muy cómodo". Los goles en el Celta le llevaron a la selección uruguaya y al Mundial: "Compartir cancha con mi ídolo, Luis Suárez, fue algo muy lindo, un sueño hecho realidad", añadió.