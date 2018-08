"Solo pido ver el centenario del Celta"

El Real Club Celta celebró ayer el 95º aniversario de su fundación. Decoración, mensajes de felicitación y un acto tan sencillo como emocionante en la sede con tres abonados que igualan en edad a la entidad compusieron la agenda del día. Pasada la conmemoración, el Celta reanuda su camino hacia el centenario, que es lo que José A. Aguiar, uno de los socios homenajeados, pide ver.

Sede, A Madroa y Abanca Balaídos amanecieron decoradas con globos y pancartas. Entre ellas, lonas con la imagen de la primera formación del Celta, con la casaca roja original y la vieja fachada marítima de O Berbés detrás. Durante todo el día llegaron mensajes de felicitación de exjugadores y otros miembros del celtismo a través de las redes sociales.

Faltaba por cortar la tarta, con invitados especiales. En la primera revisión de los listados apareció un socio de 95 años de edad. Advertidos de que existían más, se comprobó que la búsqueda se había limitado a los abonados de temporada. Uniéndoles los anuales, salieron cinco: Pablo Vaquero, José A. Aguiar, Asunción Arias, Camilo Domínguez y José Castro. Los tres primeros pudieron participar en el ritual; los otros dos excusaron su presencia.

Mouriño los recibió en una tienda de la sede abarrotada. "Nos encanta porque nos acompañan tres socios que nacieron en 1923, que ya tienen igual que el Real Club Celta 95 años de edad. Alguno de ellos todavía va a Balaídos. Bienvenidos Asunción, José y Pablo. Desgraciadamente hay otros dos socios que nacieron en esa fecha pero que no han podido estar aquí acompañándonos. Queremos mandarles un abrazo muy fuerte en la distancia, Camilo y José", declamó el presidente antes de anunciar: "Van a proceder ellos al corte de tarta de los 95 años. Muchísimas gracias por estar aquí y cumplirles un sueño y una ilusión a estos grandes celtistas".

"Yo agradezco a todos el recibimiento que me hacen por tener 95 años", declaró Aguiar a los micrófonos. "He sido un apasionado por el Celta. No soy digno de esto. Soy del Celta y mi nieto está aquí. Lo único que pido, si Dios me da suficiente, es que me puedas preguntar dentro de cinco años".

Aguiar recuerda cuando se deplazaba desde Tui a los partidos en un autobús de línea que pasaba por Mos, el Pájaro Volante. Pablo Vaquero era también asiduo de Balaídos desde niño, se hizo socio tras la Guerra Civil y en ocasiones acudía a los partidos de fuera, "a Oviedo o Salamanca".

No se le olvidan historias como aquel apedreamiento a Azón durante un Celta-Atlético de Aviacion. "La gente le tiraba a él todo lo que podía. Marcador era tierra, hierba, pedruscos? Tuvieron que refugiarse en el centro del campo". Aunque se apoye en un andador, continúa acudiendo al estadio: "Algunas veces puedo y otras no. Tengo cinco hijos y los cinco están fuera. Aquí hay ahora uno que está en Oviedo, otro en Canarias, otro en Coruña, otro en Zamora?".

Vaquero, que fue baloncestista en el Constitución ("jugamos contra el Real Madrid y perdimos de poco"), se muestra ilusionado con el equipo actual y elogia a Mouriño: "Hay gente nueva. Vamos a ver... Este hombre nos lleva de maravilla. Tenemos un presidente que no lo merecemos".