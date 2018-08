El oído del club

El oficial de enlace con los aficionados, SLO en su acrónimo inglés (supporter liaison officer), es una figura potenciada por la UEFA. El oficial asume la relación con las hinchadas en los desplazamientos. También actúa como correa de transmisión en el día a día. Gestiona sus necesidades a nivel de actos, animaciones... En cuanto a ligas nacionales, "cuando se habla de Inglaterra, en realidad es Alemania la que lleva años de ventaja en este aspecto", informa Juan Adell, partidario del modelo teutón.

Adell frecuenta Balaídos desde niño; entonces de la mano de sus padres, después en Celtarras o Xuventudes Celestes, siempre de celtismo hiperactivo. Vargas decidió enrolarlo en su equipo de seguridad e instalaciones hace tres años. "El club tenía necesidad de personal. Juan contaba con una amplia experiencia en el mundo del fútbol, posee don de gentes, había tratado a muchos aficionados y conoce su casuística", argumenta el ejecutivo céltico.

Adell, que también administra el museo, experto en la historia céltica, recuerda su entusiasmo ante la llamada de Vargas. "Como celtista de toda la vida y ya que no puedo ser jugador, trabajar para el club...", bromea. Convertir su pasión en oficio ha cambiado su perspectiva. "Desde fuera no sabes los entresijos, como en cualquier empresa". Pero no mitiga su afición ni se le exige. De hecho, "somos el área de seguridad y el aficionado, desde fuera, a veces nos ve como a alguien que te controla, que te prohíbe. Es lo contrario. Intentamos que la gente entienda que estamos de su parte", asegura. Menciona su pasado celtarra: "Ya tengo 42 años. Ahora no es que esté del otro lado. El día del partido me considero un aficionado más y no quiero que la gente haga el imbécil o el cafre".

Adell arregló el problema de unas entradas perdidas junto con los equipajes en la visita al Ajax. Medió para evitar una intervención policial en Grecia. Intenta aquietar las tensiones en los accesos a estadios de la Liga, si el viaje ha sido multitudinario. Resuelve dudas sobre materiales, medidas y aquello que atañe a las nuevas normas. "Estamos abiertos a cualquier inquietud de peñas y aficionados", proclama Vargas y Adell resume: "Lo peor que puede pasar es que los aficionados vayan por un lado y el club por otro. Se tienen que sentir partícipes del juego. Hoy en día el hincha siente que el fútbol es menos fútbol, que es menos popular y más negocio. Por eso la figura del enlace es importante. Se trata de escuchar al aficionado. ".