VAR y lipotimia

Balaídos es la metáfora perfecta de este fútbol moderno, en transición, donde lo viejo convive con lo nuevo, como el puzle de sus gradas. Ha llegado el VAR. Se recuperan los parones para hidratarse, como en algún Mundial abrasador. Es el mismo juego, la misma ilusión celebrando un gol de Aspas que fue en realidad de David López en propia meta.

En tres ocasiones actuó la revisión: por un posible penalti de Hugo Mallo, en el gol en fuera de juego de Maxi Gómez y en el posible penalti por mano de un jugador del Espanyol. Las tres veces los jueces asistentes encerrados en la sala de vídeo refrendaron la decisión inicial de Jaime Latre. El aragonés no fue reclamado en ningún caso para observar la jugada en la pantalla situada junto al campo y decidir. Pareció que iba a hacerlo con la mano perica. En realidad se aproximó al banquillo para saludar a Antonio Mohamed; un gesto cordial para poner fin a las protestas del técnico celeste, que después revelaría: "No la he visto por televisión. En el campo la pedí porque la vi. Pero si no la cobraron seguramente será porque no fue mano. En la cancha se vio como que el jugador abre el brazo y quiere tocarla con la mano. Hay que confiar en la decisión de los árbitros. No hay ningún problema. Si no hubiese VAR la cobraba, él decía que para él era penal. Por audífono le dicen que no".

El calor también fue protagonista. Lo sufrieron los 16.215 aficionados, una entrada estándar para la época y la estación. En Marcador los hinchas se arracimaron hacia Tribuna, buscando la sombra. Otros no pudieron. Los guardias de seguridad sufrieron la canícula firmes en puestos. Tres de ellos mostraron síntomas de lipotimia. Por atender a una guardia, que había flaqueado, saltó un aficionado a la cancha. Pareció una invasión y era en realidad una acción solidaria.