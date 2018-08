El elegante look de Mohamed durante el Celta-Espanyol divierte en las redes sociales

Antonio Mohamed no ha dejado indiferente a nadie en su primer partido oficial en la banda de un banquillo de Primera División. El entrenador del Celta apartó para su debut en LaLiga su habitual equipación deportiva para vestirse de gala. El técnico se presentó en la banda de Balaídos con traje, corbata, zapatos y unas llamativas gafas de sol. Un look impoluto más propio de una boda que de un partido de fútbol.



Además se mantuvo de punta en blanco durante los noventa minutos a pesar de que en la tarde de ayer en Vigo las temperaturas subieron de los 30 grados. Ni el sofocante calor ni los nervios propios de un partido disputado hasta el final provocaron que Mohamed se desabrochase la americana. Lo único que interfirió durante unos segundos en su aspecto fue un balonazo que le dio por sorpresa un recogepelotas en toda la cara y que le quitó las gafas de sol.



La vestimenta del entrenador del Celta no pasó desapercibida para los tuiteros más ingeniosos, que se divirtieron a través de las redes sociales con la imagen del argentino.





Agarra Martin Scorsese a este hombre... pic.twitter.com/ZKkNujB6Mh „ Juan Carlos Álvarez (@alvarez_juancar) 18 de agosto de 2018

Por cierto, a favor de la indumentaria de Antonio Mohamed pic.twitter.com/2akcoRuS3F „ Óscar Méndez (@Oscarmg24) 18 de agosto de 2018

Antonio Mohamed ha ido así a un Celta-Espanyol. Estoy deseando ver qué modelo elegirá para las grandes citas. Espero como mínimo seda. pic.twitter.com/0uNUDODHT5 „ Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 18 de agosto de 2018

Lo podéis llamar; Antonio Mohamed, Tony El Gordo o Vito Corleone. Lo que queráis amigos. pic.twitter.com/99Fse1nAsR „ Mochinhas (@Mochinhas) 18 de agosto de 2018

Es curioso ver cómo Antonio Mohamed consigue combinar las mismas gafas con cualquier tipo de outfit. Sí, cualquier tipo. pic.twitter.com/tuhWeUFwZn „ Luis Vallejo (@Lvallejocolom) 18 de agosto de 2018

Cuidado la semana aque viene en el Ciutat de Valencia... #LevanteCelta



No vamos a saber si vamos a ver un partido de futbol, o si vamos a la segunda parte de la pelicula "Uno de los Nuestros" estando Antonio Mohamed y Miguel Angel Ruiz pic.twitter.com/f1n3CMedLw „ GranotaFootball (@GranotaFootball) 18 de agosto de 2018

#FelizSabado a todos menos al niño que le pego a Antonio Mohamed... ???? pic.twitter.com/wMXZrVTwNI „ CHema (@_Txema) 18 de agosto de 2018