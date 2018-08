Críticas a Pione y Mor; elogios a Alonso y Araujo

Mohamed no huye de valoraciones individuales, como otros entrenadores. Y las realiza con honestidad, sin ocultarle a sus jugadores críticas y elogios públicos. Pione y Mor se granjearon lo primero; Alonso y Araujo, lo segundo.

A Pione lo sustituyó pronto "porque perdió todo el juego", reconoce. "Pione tuvo para hacer jugadas decisivas y no terminó bien. Tuvo un mal día en ese sentido. Hizo el esfuerzo para correr, pero tomó malas decisiones con la pelota. Cuando ese sucede, hay jugadores importantes que esperan su oportunidad. Así de simple. Estoy para tomar decisiones y hacer la lectura correcta del jugador que no está en su día. Me dijo que se sentía bien. Le dejé diez minutos más. Pero habíamos encontrado un lugar a la espalda de Batistao y me parecía que era más para un zurdo. Por eso le mandé a Emre de entrada ahí pero tampoco funcionó. Fuimos buscando variantes".

A Emre lo abroncó cuando se quedó tumbado tras perder un balón: "Ves que Maxi sin entrenar hace un pique de cincuenta metros para ocupar su lugar y otro compañero se queda en el piso lamentando. Son situaciones que tiene que corregir. Yo les digo siempre que la más importante es la que viene, que esa jugada ya pasó, no te puedes quedar lamentando ni en la vida ni en el fútbol ni en nada. Cuando uno se queda lamentando, el equipo se descompone".

A Júnior Alonso le agradece su rendimiento: "Hizo un buen partido. Fue correcto en la marca. Prácticamente ganó todos los duelos individuales y participó en la jugada del gol. Al no haber entrenado mucho con la línea de cuatro lo hizo bastante bien. Sacó el partido". De Araujo indica: "Hizo un partido correcto. Hizo un buen partido. Todavía tiene mucho para dar".