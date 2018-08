Beltrán, la nueva ilusión del celtismo

Fichaje sorpresivo, sin noticias previas en el escenario público, ni siquiera rumores. Polémico por la reacción abrupta del presidente del Rayo Vallecano, que se sintió asaltado por Felipe Miñambres. Bajo sospecha por la cuantía, ocho millones de euros, el tercer mayor desembolso hecho jamás por el Celta a cambio de un jugador sin experiencia en Primera División. Tierno por sus 19 años, su cara aniñada, su cuerpo menudo, que le camuflaba entre los aficionados como un niño más el día de su presentación. Y ahora ya, tras lo comprobado ayer ante el Espanyol, confirmación de lo entrevisto ante el Mainz, una nueva ilusión. Fran Beltrán ha irrumpido con fuerza en la vida del celtismo.

Su debut en la máxima categoría le provoca "una sensación agridulce. Teníamos que conseguir los tres puntos. Al menos hemos conseguido un punto en nuestra casa. Aquí somos más fuertes. Estoy contento con mi debut en Primera. Hay que seguir", propone el adolescente. "Estamos a principio de temporada. Nos falta coger esa chispa, que yo creo que cogeremos con los partidos. Vamos a dar muchas alegrías".

"El calor ha afectado", indica sobre el rendimiento colectivo. "Menos mal que el árbitro ha parado para beber agua. Teníamos la boca sequísima. Las piernas pesan así más. Pero es lo que hay y nos tenemos que acostumbrar".

"No me esperaba que mi debut fuese así. Pensaba que iba a estar más nervioso y que me iba a pesar la pelota", confiesa y argumenta su empaque: "Al fin y al cabo en el fútbol cuando pita el árbitro te olvidas de todo. El mister me ha dado unas órdenes. Las he intentando cumplir. Vamos al siguiente partido con más ganas".

Mohamed había convocado a Okay. Pero ha podido gestionar con tranquilidad el regreso del turco, que ayer no llegó a saltar al campo, gracias a su fe en Beltrán. "Para mí fue el jugador del partido", establece el técnico. "Hizo todo bien a excepción de la última jugada del partido, que él tiene que terminar en tiro a gol. Intentó hacerlo pero rebotó y salió un contragolpe; igual el equipo se recompuso y sacó la figura. Hizo un gran partido. Corrió muchísimo, recuperó, jugó con criterio. Tiene mucha personalidad. Es un chico que no tiene techo".