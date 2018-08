Antonio Mohamed: "Lo único que nos sirve es ganar"

Mohamed recupera la energía en el discurso propia de Berizzo, con insistencia en un verbo. Arenga: "Para mí es ganar y ganar, y ganar y ganar. Así estamos mentalizados. Así nos preparamos. El enfoque es ganar, ganar para después pensar en ganar nuevamente. La idea está puesta en ganar. Para reforzar la idea, lo único que nos sirve es ganar. Otro resultado no se nos pasa por la cabeza. Si después no toca ese resultado, veremos por qué, analizaremos las causas. Y el lunes estaremos pensando en ganar el próximo partido, pase lo que pase. Un grupo de trabajo y las ideas se refuerzan con el triunfo".

examen personal y grupal

"Mi persona va a estar en la mira todo el tiempo porque soy una persona nueva en este fútbol. Eso lo tengo muy claro", acepta el entrenador. "Lo único que me va a representar es cómo juega el equipo".

petición al público

"Necesitamos el apoyo de la gente y también sabemos que necesitamos mandar energía desde adentro hacia fuera para que la gente crea en nosotros. El equipo está muy ilusionado y es un buen día para demostrarlo", indica.

afán de protagonismo

"Espero un Celta protagonista buscando ganar el partido desde el primer minuto, generando opciones", augura. "Va a ser un partido con un importante grado de dificultad. Pero nos imagino buscando el gol en todo momento, atacando, haciendo presión tras pérdida".

un rival atrevido

Define al Espanyol. "Es un equipo bastante valiente, que asume riesgos en la salida, que intenta luchar por la posesión de balón. Y cuando lo pierde hace un repliegue en su campo, cerrando todos los espacios. Piatti, Batistao y Borja Iglesias son delanteros de peso, que nos pueden complicar si tenemos pérdidas en campo rival. Lo tenemos bastante bien estudiado".

mejoría defensiva

"No es un tema individual sino colectivo", sostiene Mohamed sobre la necesidad de mejorar a nivel defensivo. "Hay que modificar la forma que tiene el equipo de entender dónde y cómo defender". Concreta: "Hacemos una presión alta, con una manera de recuperar el balón cuando está lejos de nuestro arco. Pero muchas veces cuando está cerca de nuestro arco queremos recuperar de la misma forma. Y no es así. Cuando estamos en nuestro campo tenemos que tener mucha más paciencia y no hacer persecuciones. Estamos en ese proceso".

adn ofensivo

Mohamed fija retos estadíticos: "Tenemos que mantener esa cuota de cincuenta y pico goles y bajar quince goles los recibidos. Ahí son los diez puntos que faltaron para estar más arriba en la tabla. El ADN del equipo de atacar va a estar. Después tenemos que encontrar la forma de recuperar la pelota ante la pérdida, hacer una recuperación rápida y cuando no se consigue, armar el bloque defensivo en tres o cuatro segundos".

conforme con la portería

Mohamed no niega haber pedido el fichaje de un portero: "Es un tema que hablamos con la directiva cuando se armó el plantel. Después es una decisión de ellos si podemos mejorar en algún puesto o no. Es una parte económica y una parte de decisiones. Yo estoy conforme con el armado. Sí me hubiese gustado en algún puesto tener algún jugador más pero con lo que tengo estoy contento".

plantel competitivo

Mohamed se declara satisfecho con la fisonomía final del equipo: "Tenemos un plantel bastante completo en todos los puestos, buena competencia". Y agradece: "Hay jugadores importantes que clubes buscaron y la directiva hizo el esfuerzo, los pudimos retener".

dos o tres salidas

No descarta que haya más fichajes. "Si no se va nadie de los que tengo contemplados, estoy bien así. Ahora después algún jugador puede llegar y yo puedo decir que sí. Pero más o menos estamos encaminados a que se quede de esta manera". Sí reconoce que habrá salidas: "Dos o tres las tenemos contempladas".