Mor no acaba de cuajar. Hoy será suplente. Mohamed ni siquiera descarta que pueda irse antes de que acabe el mercado. "Hablaría de hipótesis y me gusta hablar de realidades". Sin embargo, el técnico mantiene su fe: "Hoy está convocado. Lo único que pienso y me ilusiona es que entre y marque diferencias, que haga dos goles y estemos todos contentos".

Emre Mor, segundo fichaje más caro en la historia del Celta, iniciará su segunda campaña como suplente, su rol habitual. Antonio Mohamed confía en que florezca su talento. Pero el joven danés de origen turco sigue lejos de ese punto de maduración.

Mor ha desaprovechado la pretemporada. Lastrado al principio por pequeñas molestias musculares, en los amistosos se ha mostrado irascible con árbitros y rivales. Y aún cerril en su concepción del juego. Su actitud, o lo que expresa a través de su gestualidad, enfadó a parte de la afición durante el Memorial Quinocho. El capitán, Hugo Mallo, ha dialogado con él: "Es cierto que tiene que bajar las revoluciones y eso es lo que puedo decir aquí. Los trapos sucios se lavan en el vestuario. Él ya sabe lo que le pedimos". También Aspas: "Es un jugador joven que tiene unas cualidades fantásticas pero que tiene que centrar todo su potencial dentro del terreno de juego".

Mor es un chico de trato agradable, sin aristas, pero con grietas en la escena pública. En el pasado alimentó su imagen díscola llegando tarde a un par de entrenamientos, lo que motivó que Unzué lo castigase. Hay quien escruta su dedicación obsesiva al juego Fortnite. Y se expone en las redes sociales. Esta semana ha hecho furor la foto que colgó en Instagram de dos llamativas sillas que ha ubicado junto a la piscina de su residencia. Ayer, ante las críticas, le añadió un mensaje: ¿La gente ve esto como el trono de un rey? Venga, odiad otra cosa. Lo que yo veo es un chico normal de 21 años en una silla que ha recibido como regalo de cumpleaños". Sus etiquetas: "todavía el mismo" y "el dinero no lo es todo".

Mohamed habló ayer de la situación de Mor dentro del grupo. "Estamos en el trabajo de poder hacerle entender que esto es un trabajo colectivo. Y cuando él entienda eso seguramente va a ser una pieza importante. Yo no puedo meterme en la cabeza de él. Cuando él se va de aquí no se qué pensará, con quién hablará. Los compañeros lo ayudan mucho. Todos estamos alrededor de él. Pero adentro de la cancha es él el que está dentro de su cabeza, el que está dentro de su cabeza en el entrenamiento", comenta. "Yo me enfoco en todos. Y en el momento de tomar decisiones me decido por el que está mejor. No miro nunca el que más cobra o en el que más invirtió el club. Busco el jugador que mejor esté, el que mejor me pueda ayudar en el equipo".

Mohamed no arroja la toalla. "Él tiene la posibilidad como todos de ser importante. Seguramente en el transcurso de la campaña va a encontrar su lugar. Mañana mismo (por hoy) puede entrar y marcar diferencias. Esto no es definitivo. Todavía no empezó la Liga. Estamos hablando de algo que no existe. Lo que sí existe es que él mañana va a ir la banco de suplentes y si se requiere tendrá que entrar y demostrar. Se le va a juzgar por lo que entrena y por lo que juega, no porque te llames tal o tal tienes una diferencia".