El coraje define al futbolista paraguayo. Así lo han sostenido siempre en el país sudamericano y Júnior Alonso se considera un digno representante de esa escuela. El nuevo futbolista céltico, no obstante, añade como otras cualidades su buena relación con el balón a nivel técnico y con el juego colectivo a nivel táctico.

El Celta ha fichado un guerrero guaraní. Así definía José Luis Chilavert a los jugadores paraguayos y a ese perfil responde también Júnior Osmar Ignacio Alonso Mujica, que presume de estirpe. El nuevo jugador céltico, en declaraciones a la televisión oficial del club, cree que su adaptación al fútbol español será rápida.

Júnior Alonso es el tercer paraguayo que defiende la casaca celeste. Le precedieron Gabriel Lezcano y Juan Francisco Riveros, que llegaron juntos en 1967; el primero, de trayectoria brillante (205 partidos hasta 1976) y el segundo, más efímero (14 partidos hasta 1969). Alonso se define como "un jugador aguerrido. Eso me caracteriza a mí y a todos mis compatriotas. Por ser paraguayos somos así", establece. Pero le añade clase a la mezcla: "También me gusta estar en contacto siempre con el balón, trato de jugar y apoyar a mis compañeros con el balón, no sólo marcando". Se postula para "ayudar desde atrás, a liderar y sacar al equipo".

El ya ex del Lille, que elige a Maldini como modelo en defensa y a Roque Santa Cruz como su referente personal, tiene la polivalencia entre sus cualidades. De hecho, aunque vaya a competir por el eje defensivo cuando se recupere Juncá, se ocupará del flanco hasta entonces. Relata su evolución: "Empecé a jugar como lateral izquierdo, así me tocó debutar en Cerro Porteño y también he jugado en mi selección. Pero mi posición principal es la de central por la izquierda".

"Seguía un poco la liga española. Tengo compatriotas aquí, uno juega en el Espanyol (Hernán Pérez), otro en el Betis (Sanabria)", recuerda. "La liga española es muy competitiva, una de las mejores del mundo. Fue también gracias a eso que pude tomar la decisión de venir al Celta". De su nuevo equipo conocía a "a Iago, al delantero; al que jugó en el Borussia, a Emre; a Roncaglia... A ellos más que nada".

Entiende Júnior que la parte más dura de la aclimatación ya se le convalida por lo vivido en Francia: "Fue un poco difícil. El fútbol francés es físico, es muy competitivo, muy dinámico. Es diferente al ritmo que tiene el fútbol paraguayo. Tuve varios partidos a mi comienzo y eso me vino bien para adaptarme más rápido". Aunque sabe que el juego en España presenta matices: "El juego aquí es más de posicionamiento, más táctico, se juega un poco más. En Francia es más dinámico, más vertical. Yo creo que me va a sentar muy bien la liga española".