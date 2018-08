Las primeras confesiones de Júnior Alonso como jugador del Celta

El internacional paraguayo Júnior Alonso, séptimo fichaje del Celta de Vigo, confesó en la que se ha convertido en la primera entrevista como celeste que su posición natural es la de central aunque también puede actuar en el lateral izquierdo, y se definió como un futbolista "aguerrido".

"Empecé a jugar de lateral izquierdo, así me tocó debutar en Cerro Porteño. En la selección también juego ahí, pero mi posición principal es la de central por la izquierda", explicó el ex futbolista del Lille. "Soy un jugador aguerrido, esa es la característica de todos los futbolistas paraguayos. Trato de jugar siempre, estar apoyando a los compañeros con el balón, no solo marcando", indicó en una entrevista a los medios oficiales del club.

A diferencia del mexicano Néstor Araujo, otro de los refuerzos del Celta para la defensa, Alonso ya está "adaptado" al ritmo del fútbol europeo tras su paso por Francia. "Creo que me va a sentar bien la liga española", puntualizó el defensa, quien confesó que sus inicios en el fútbol francés no fueron fáciles porque se encontró un juego "más físico y competitivo" que el de su país.

En este sentido, apuntó que la principal diferencia entre la liga francesa y la española está en que en nuestro país se apuesta más por un juego "de posicionamiento, táctico" y en Francia, a su juicio, es "más dinámico y vertical". "Seguía la liga española, tengo compatriotas aquí, uno en el Espanyol y otro en el Betis. Es una liga muy competitiva, de las mejores del mundo, y esa una de las razones por las que decidí llegar al Celta", concluyó Alonso, quien tiene en el italiano Paolo Maldini a su referente futbolístico.