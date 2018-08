Iago Aspas se plantea sus límites

Dos temporadas consecutivas proclamándose mejor goleador español de LaLiga. Repetirlo por tercera vez le parece un objetivo "difícil" a Iago Aspas Juncal (Moaña, 1 de agosto de 1987), quien la temporada pasada, además, obtuvo como premio extraordinario a sus aciertos en el remate la oportunidad de disputar un Mundial, el de Rusia, donde también dejó su huella con un taconazo que celebró a medias por culpa del VAR (vídeo arbitraje). Ante el nuevo curso, el Genio de Moaña se muestra prudente. El equipo ha renovado entrenador y parte de la plantilla y viene de cerrar una gris pretemporada que quedará en el olvido, subraya Aspas, si el sábado el Celta supera al Espanyol en el debut liguero.

"En pretemporada, los resultados son relativos porque no valen para nada. Sirven para ayudarte a coger ese estilo de juego que quiere el míster o para refrendar esos conceptos, pero lo que importa es el sábado", apunta Aspas desde A Madroa, antes de repasar las novedades que se ha encontrado tras las vacaciones: "Hemos hecho bastantes cambios. Se han ido jugadores importantes, han venido siete, ocho jugadores nuevos. No hemos podido estar trabajando todos juntos desde el principio. También ha sido una pretemporada rara para el club, para el míster y para los jugadores". Eso se ha traducido en tres empates y en dos derrotas de los célticos en los cinco amistosos que disputaron con Antonio Mohamed estrenándose en el banquillo céltico. "Si ganamos el sábado, todo lo anterior se habrá olvidado", proclama Iago Aspas.

"Tenemos muchas ganas, empezamos delante de nuestra afición y queremos regalarles los tres puntos, después de haber tenido un partido no tan bueno contra el Mainz. A mí me gusta empezar ganando. No concibo otra cosa que no sea ganar el sábado", señala el moañés antes de hablar del Espanyol de Rubi y de Borja Iglesias: "Creo que han cambiado mucho su filosofía. No han fichado muchos jugadores. Se ha marchado un hombre importante como Gerard [Moreno], pero también han fichado gol con Borja [Iglesias]".

El Celta, por su parte, necesita los goles de Aspas para cumplir los deseos de club, entrenador y jugadores de clasificarse para Europa. "Sé que va a ser complicado, pero la temporada pasada ya mejoré los de la anterior. Siempre me gusta superarme año a año, pero también sé que mejorar los números del año pasado será difícil", dijo quien recibirá el Trofeo Zarra por los 22 goles de LaLiga pasada. "Es cierto que hay equipos que se han reforzado muy bien y se han gastado mucho dinero, pero yo siempre aspiro a lo máximo y me gustaría volver a jugar en Europa", indica Aspas.

El internacional gallego ve a Maxi Gómez centrado en el Celta y considera que Dennis Eckert, del filial, tiene unas "cualidades fantásticas" para llegar a Primera.