Mallo quiere ser un "one club man"

Manolo Rodríguez es un referente para Hugo Mallo (Marín, 1991), pero más porque el Gran Capitán del Celta desarrolló toda su carrera deportiva en el club vigués que por haber establecido el récord de partidos disputados con la celeste (532). A sus 27 años, Mallo suma 302 partidos en nueve temporadas con el primer equipo. Está comprometido por cinco más tras el contrato de renovación que acaba de firmar, al rechazar una importante oferta económica del Fulham inglés. El marinense cree que hay cosas más importantes que el dinero. Una de ellas es convertirse en un " one club man", como Xabi Prieto. Mallo quiere seguir el ejemplo del ya exfutbolista de la Real Sociedad, desea retirarse en el equipo que lo acogió en A Madroa en edad cadete y que tantas muestras de cariño le ha brindado en los últimos días con motivo de la ampliación de su contrato. Se ve ya en San Mamés recibiendo el premio que el club bilbaíno concede a los más fieles futbolistas del mundo, como Paulo Maldini (Milan), Sepp Maier (Bayern de Múnich) o Miguel Ángel Iribar (Athletic Club).

"Mi ilusión es poder retirarme en el Celta, que está haciendo bien las cosas en ese sentido. La despedida a Prieto fue inolvidable para todos los amantes al fútbol. Ha sido un espejo en el que fijarse. Aún tengo 27 años, con 5 años más de contrato y ojalá que no sea el último. Mi ilusión no es, como se habla, superar a Manolo en número de partidos si no acabar aquí mi carrera. Comencé aquí, apostaron por mí, a día de hoy soy lo que soy gracias al club y me gustaría mucho poder retirarme aquí", proclama Hugo Mallo tras reconocer que rechazó una oferta del Fulham a principios de agosto, antes de renovar por el Celta. "Allí iba a cobrar unas cantidades muy grandes, pero el dinero no lo es todo en la vida. Por delante está el cariño y el trato que el Celta me dio desde pequeño. Ha sido una elección bastante fácil. Es cierto que cuando llegó la oferta del Fulham tanto el club como yo nos hemos puesto en contacto. Hubo una predisposición por mi parte y por el club en la que se arregló todo muy rápido. Tengo que reconocer que la renovación no viene cien por cien por la oferta del Fulham. El club ya estaba en conversaciones conmigo y al final no es solo por la oferta. Una vez que llegó la oferta sí se hizo más rápido, pero un poco por todo lo que se hablaba alrededor", puntualiza.

A pesar de los rumores sobre posibles ventas de jugadores, el capitán del Celta ve "tranquilo al vestuario" y a Maxi Gómez, "con muchas ganas y ambición, al igual que Okay. Es gente importante en el grupo. En el tema de salidas, he visto a Maxi, desde que llegó, muy tranquilo, a pesar de la edad que tiene. Otro en su lugar estaría más distraído.Su comportamiento es ejemplar", apunta del delantero uruguayo, que tras su frustrado traspaso al fútbol chino el pasado enero ha vuelto a ser centro de atención de varios equipos europeos, como el West Ham inglés.

Opina Mallo que le gusta la implantación del videarbitraje. "Creo que con el VAR se va a perder un poco la esencia, pero el Celta tuvo situaciones en el pasado que no le han favorecido. Es una ayuda al jugador y al árbitro".

Con Luis Enrique Martínez como seleccionador español, el lateral céltico espera tener más opciones de ser internacional con la Roja. "Ojalá que algún día llegue la llamada de la selección. Primero hay que hacer las cosas bien en el club", recuerda.

Considera Mallo que la elevada cantidad de goles encajados por el Celta "no es un problema de esta pretemporada, si no de años atrás, pero más que eso es la facilidad con la que nos hacen los goles". Ve al equipo preparado para utilizar una defensa de cinco o de cuatro y le gustaría haber disputado más partidos de pretemporada, pero hemos tenido diversidad de rivales y llegamos bien al comienzo de Liga", concluye este candidato a " one club man".