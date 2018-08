Aspas: "Si ganamos el sábado, lo anterior se habrá olvidado"

Iago Aspas resta importancia a los resultados de una pretemporada que el moañés considera "atípica" para el Celta por la renovación del cuerpo técnico y buena parte de la plantilla. El internacional, sin embargo, confía en comenzar LaLiga con un triunfo ante el Espanyol para dedicárselo a una afición que el sábado se fue desencantada de Balaídos por la derrota ante el Mainz. El máximo goleador español de las dos últimas temporadas (19 y 22 goles) considera difícil mejorar últimos sus registros goleadores.

"La pretemporada ha sido atípica porque voy a llegar con un mes solamente de preparación y sin tantos partidos como hubiera deseado. Hemos hecho buenas cargas de trabajo y nos servirán para el comienzo de Liga", explica Aspas, a quien el Mundial de Rusia le obligó a recortar las vacaciones de verano.

El moañés resta importancia a que el Celta no sumase triunfos en los amistosos de este verano. "En pretemporada, los resultados son relativos, solo sirven para ayudarte a coger ese estilo de juego que quiere el míster o para refrendar esos conceptos, pero lo que al fin importa es el sábado. Hemos hecho bastantes cambios, se han ido jugadores importantes y han venido siete u ocho nuevos y no hemos podido trabajar todos juntos desde el principio. También ha sido una temporada rara para el míster, para el club y para los jugadores. Pero si ganamos el sábado todo lo anterior se habrá olvidado", conviene.

Su opinión sobre el estado del equipo vigués la aplaza Aspas para después del partido del sábado. "Tenemos muchas ganas de que llegue ese partido y queremos regalarle los tres puntos a la afición tras un partido no tan bueno ante el Mainz. Me gusta empezar ganando y no concibo otra cosa que ganar el sábado".

Apunta del Espanyol el goleador celeste que es un rival que ha cambiado "mucho" este verano con la llegada de Joan Rubí al banquillo y el trueque del goleador Gerard Moreno por el excéltico Borja Iglesias. "El Espanyol ha cambiado mucho su filosofía, con dos o tres fichajes, como el de Borja por Gerard Moreno".

De los refuerzos del Celta, Iago Aspas destaca la apuesta del club por futbolistas con proyección. "Llegaron jugadores jóvenes con mucho futuro por delante y otros no tan jóvenes que nos pueden aportar desde ya. No sabremos hasta el final de la temporada si es mejor o peor plantilla que la de la temporada pasada. No sé cómo va a salir cada jugador y nunca se sabe hasta que comience la competición".

El delantero céltico reitera su ambición por alcanzar objetivos como las plazas europeas. "No sé si lo conseguiremos. Yo siempre aspiro a lo máximo", apunta antes de subrayar que hay equipos "que se han reforzado muy bien" y que también aspiran a la zona noble de la clasificación.

En lo personal, considera complicado sumar más de los 22 goles que le convirtieron en el máximo goleador español de LaLiga pasada. "Siempre va a ser complicado intentar mejorar los números de la anterior temporada. Me gusta superarme año a año, pero los números del año pasado será difícil conseguirlos".

Aspas "ve bien" y centrado en el Celta a Maxi Gómez, revela que él no tuvo ofertas económicas para plantearse otra salida de Vigo y considera que Dennis Eckert "tiene nivel" para jugar en Primera División, "viendo cómo entrena y cómo trabaja".

Por último, lanza un mensaje de apoyo a Emre Mor: "Hay que ayudarle entre todos porque tiene unas cualidades fantásticas. Si uno viene a ver un entrenamiento ya sabe el tipo de futbolista que es".

Lesionados

Por otra parte, el club anunció esta mañana que David Juncà estará entre dos y tres semanas de baja al relevar las pruebas médicas que el lateral zurdo sufre una rotura fibrilar de grado uno en el bíceps femoral derecho, que se produjo el sábado en la recta final del partido ante el Mainz.

Maxi Gómez, Rubén Blanco y Okay Yokuslu han comenzado a trabajar con el resto de compañeros y se espera que en los próximos días puedan recibir el alta médica.