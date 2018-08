El capitán del Celta se muestra preocupado por la facilidad con la que encaja goles el equipo de Antonio Mohamed, pero confía en que los célticos ofrezcan su mejor versión el sábado en el estreno de Laliga ante el Espanyol (Balaídos, 18:15 horas). "Encajamos muchos goles, pero sobre todo nos preocupa la facilidad con la que los encajamos. Sabemos que son errores corregibles y que se suelen dar en la pretemporada y pienso que en el partido de Liga se va a ver un Celta totalmente diferente". El equipo celeste comenzó esta mañana en A Madroa a preparar el debut liguro. Los lesionados siguen sin poder entrenar con el resto del equipo, por lo que cuentan con pocas posibilidades de reaparecer en el arranque oficial de la temporada.

Sobre Emre Mor, el capitán cree que hay que seguir "creyendo y confiando en él, pero si es cierto que tiene que bajar un poco las revoluciones. Ya he hablado con él y los trapos sucios se lavan en el vestuario. Él ya sabe lo que yo le pido, lo que le pide el club y la gente. Luego es un jugador fantástico, con unas cualidades tremendas y si está tranquilo tiene que rendir porque dentro lleva esas cualidades", dijo Mallo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento de esta mañana en A Madroa.

Mallo, que acaba de renovar por el club hasta 2023, expresó su deseo de acabar su carrera profesional en el Celta y sobre la oferta que rechazó este verano del fútbol inglés. "Iba a cobrar unas cantidades muy grandes en el Fulham, pero el dinero no lo es todo en esta vida. Creo que por delante está el cariño y el trato que el Celta me dio desde pequeño y ha sido una elección bastante fácil", dijo el lateral de Marín , quien admite que su ilusión es acabar su carrera en el Celta, tomando como ejemplo el de Xabi Prieto en la Real Sociedad.

Se refirió Mallo a la buena pretemporada del Espanyol, que el sábado visita Balaídos: "Ha ganado todo y viene moralmente muy bien. Espero un equipo diferente al del año anterior, intentando ganar la posesión y ahí estará la pelea".

El Celta, que espera la llegada del zaguero paraguayo Júnior Alonso para cerrar la plantilla, tendrá que buscarle una salida a los que no cuentan para Mohamed. El capitán céltico ve al vestuario "tranquilo", pese al incierto futuro de algunos compañeros. "A Maxi lo veo con muchas ganas de meterse en el grupo, al igual que Okay. En el tema de salidas, a Maxi lo he visto muy tranquilo", añadió sobre el delantero uruguayo que sonó para marcharse a Inglaterra.