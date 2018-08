Muchas dudas y pocas certezas con Mohamed

La pretemporada es tiempo para mostrar las ideas del nuevo entrenador, para ensamblar las piezas recién incorporadas y, en definitiva, para preparar el curso, al que el Celta se presentará el próximo sábado ante el Espanyol con más dudas que certezas. Eso fue lo que dejó ayer en su presentación en Balaídos el equipo de Antonio Mohamed ante una afición que se muestra ilusionada con la renovación de una plantilla que la campaña pasada no dio más que para concluir en la decimosegunda plaza de la clasificación, muy lejos de los puestos europeos por los que suspira el celtismo, el club y los jugadores tras la grata experiencia vivida hace dos años tras alcanzar las semifinales de la Europa League ante el Manchester United.

El Celta que ayer se presentó en la vigésimo tercera edición del Memorial Quinocho ante el Mainz 05 alemán parece encontrarse a años luz de aquel equipo que plantaba cara a cualquier rival de LaLiga y de Europa.

La soleada tarde comenzó bien para los de Mohamed, que al cuarto de hora se adelantaban en el marcador con un tanto de Dennis Eckert. El delantero centro del filial se ha ganado la confianza del técnico argentino, que volvió a relegar al banquillo a Beauvue, uno de los señalados para buscarse una salida en los próximos días. No tendría opciones el antillano si Maxi Gómez continúa un año más en Vigo.

Con el nuevo técnico, los célticos no conocen la victoria. En los cinco partidos de verano han sumado tres empates (Córdoba, Braga y Fulham) y dos derrotas (Southampton y Mainz 05). A una semana de iniciar LaLiga, están a la espera de incorporar el sexto fichaje y de varios descartes. Las lesiones se han cebado con el equipo: seis jugadores están de baja. El último en incorporarse a la enfermería es Juncà, que ayer sufrió una lesión muscular en la recta final del Memorial Quinocho.

El Celta mostraba en el arranque del partido de ayer un plus de superioridad, el que le otorgaba un centro del campo con Bernal, Lobotka y Brais Méndez. Mohamed aparcaba la defensa de tres centrales para presentar un once con un dibujo más acorde a las características de sus jugadores. Néstor Araújo y David Juncà también se presentaban ante el celtismo. Con Aspas y Sisto completando el ataque, no había sitio para Emre Mor. El turco tampoco parece convencer al nuevo entrenador y una vez más puede frustrarse el intento del club de revalorizar al segundo fichaje más caro de la historia del Celta.

Aspas, por su parte, sigue empeñado en revalorizar a sus compañeros. Ayer lo hizo con Eckert, al que le regaló el gol y otras ocasiones que el joven delantero desperdició.

Sin embargo, el Mainz supo sacudirse el control del Celta pasada la media hora de juego y tras una larga jugada de dominio reveló algunas carencias de la zaga celeste. Araújo provocó un penalti innecesario sobre Mateta que el árbitro ni siquiera necesitó consular al VAR. El videoarbitraje estuvo a prueba en Balaídos pero sin necesidad de utilizarlo. Brosinski igualó el marcador desde los once metros.

En la segunda parte, el Celta de Mohamed mostró su fragilidad defensiva, la gran obsesión del técnico argentino tras repasar los números de Unzué durante el pasado curso. No ha mejorado esos registros negativos el nuevo preparador, a quien los deseos de estrenarse en Balaídos con una victoria se le vinieron abajo cuando De Blasis puso el 1-2 (min. 53), en un remate desde el área similar al que a continuación mandó fuera Brais Méndez. Con el Celta en caída libre, en el que Boufal puso un poco de chispa, surgió Sergio Álvarez para evitar una derrota más dura para un equipo que en esta pretemporada deja muchas dudas y pocas certezas.