Montes confiesa que le encantaría acompañar a Mohamed al Celta

César Montes se deja querer por el Celta. El defensa central de Monterrey aseguró ayer a su llegada a México, tras participar con la selección sub 21 tricolor en el Torneo Esperanzas de la FIFA disputado en Toulon (Francia), que le encantaría acompañar a Antonio Mohamed en su aventura europea en el conjunto vigués. "Me encantaría [jugar en España con el Celta], conozco a Antonio, fue el que me dio la oportunidad y me encantaría estar de vuelta con él, volverme a encontrar y qué bonita oportunidad sería jugar en España", declaró el zaguero a su llegada al país. Montes ha sido subcampeón con México en Toulon e incluido en el once ideal del torneo.

Según diversos medios mexicanos, el nuevo preparador céltico quiere incorporar a sus filas a un futbolista de la plantilla de Monterrey y Montes, al que Antonio Mohamed hizo debutar en la Primera División mexicano cuando solo contaba con 17 años, es el elegido.

César Montes es uno de los defensas más prometedores del panorama futbolístico mexicano. Con solo 21 años cuenta ya con una dilata experiencia en la máxima categoría de su país y también en competiciones internacionales, como los Juego Olímpicos de Brasil, en los que participó cuando apenas contaba con 17 años.

Capitán de la selección sub 21 mexicana, el Cachorro, como se le apoda en su país, encaja a la perfección en el perfil futbolístico que busca el Celta para reforzar su defensa por personalidad, físico (sus 191 centímetros supondrían un salto cualitativo en el mejorable juego aéreo celeste) y talento para dar salida jugada a la pelota.