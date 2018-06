El agente de Okay Yokuslu niega que haya fichado ya por el conjunto celeste

El fichaje de Okay Yokuslu por el Celta no está tan avanzado como aseguraba la prensa turca. Diversos medios otomanos daban el pasado domingo el fichaje del centrocampista del Trabzonspor por el cuadro celeste por un montante de entre 6 y7 millones de euros. Según estas informaciones, el acuerdo estaba cerrado y el jugador iba a viajar hoy a Vigo para cumplir con el trámite del reconocimiento médico y estampar su firma en el contrato que le vincularía al Celta por las tres próximas temporadas.

El agente del jugador, sin embargo, precisaba ayer que el fichaje de Yokuslu por el cuadro celeste no estaba aún cerrado. "No hemos llegado a ningún acuerdo con ningún club hasta el momento", afirmaba en declaraciones a Sporx el intermediario, que señalaba que la de Celta no es la única oferta que el futbolista tiene sobre la mesa.

El internacional turco, un medio defensivo polivalente, joven aunque con experiencia y muy buena salida de balón, encaja bien en el perfil requerido por el Celta que, de momento, no se ha pronunciado sobre el caso.