Novedades importantes en la nueva campaña de abonados que el Celta acaba de anunciar y que pondrá en marcha a partir de mañana. Entre las iniciativas más sorprendentes, este año se elimina la cuota de alta o el cobro a los abonados más pequeños. Según el club, todas estas iniciativas tienen un único objetivo de "crecer para aumentar el apoyo al equipo". El lema de esta campaña es "Hay motivos".



Desde mañana se podrán realizar altas y renovaciones en las distintas modalidades que se ofrecen. De forma extraordinaria, y con motivo de la conmemoración del 95 aniversario del nacimiento del club, no habrá cuota de alta para los 2.500 primeros nuevos abonados.



Además, los precios de Tribuna Baja se equiparan a los de Río Bajo y el club expedirá también carnets gratuitos para los niños menores de cinco años hijos de abonados.



