La ciudad de Cartagena se ha volcado con su equipo de fútbol, que esta tarde le disputará al Celta B una plaza para una de las dos finales del playoff de ascenso a Segunda. El empate sin goles de la semana pasada en Barreiro deja muy abierta la eliminatoria y obliga a los célticos a marcar al menos un gol para seguir soñando con la división de plata. En FARO podrás seguir el minuto a minuto en directo del partido del filial celeste.



Cartagena - Celta B, en directo:

?? Este é o noso 11 para loitar polo soño do ascenso:

Sotres; Kevin, Ros, Alende, Agus Medina; Rai, Juan Hernández, Álex Serrano, Brais Méndez, Dejan Drazic e Dennis Eckert. En el banquillo de los vigueses esperarán Jero, Riki Mangana, Tià Sastre, Pastrana, Dani Molina, Aarón e Pol.#Soñemos #CartagenaCeltaB — RC Celta (@RCCelta) 10 de junio de 2018

ALINEACIÓN | ¡Ya tenemos nuestro once titular para el partido de hoy! #DestinoLaLiga123 pic.twitter.com/QLzI0mu42L — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) 10 de junio de 2018

Se terminó el sueño del Celta B. El equipo vigués pierde en Cartagena y se quedó a un solo gol de pasar a la final de la fase de ascenso a Segunda. Los de Rubén Albés merecieron más en el encuentro pero el balón no quiso entrar. Las constantes interrupciones de los locales tampoco ayudaron. Dennis Eckert tuvo en sus botas en el minuto 80 la ocasión para firmar el pase del filial. Final amargo a una gran temporada del Celta B.disparo de Owusu al lateral de la red de la portería de Sotres.constantes pérdidas de tiempo del Cartagena. El colegiado ha decretado cinco minutos de añadido.agota los cambios Albés. Entra Dani Molina por Rai Marchán.segundo cambio en el Celta B. Se sienta Drazic y entra Aarón Rey.gran oportunidad para empatar desperdiciada por Eckert. El germano se encontró un rechace en el área pequeña después de Pau Torres no fuese capaz de atajar un zapatazo de Brais y remató fuera.primer cambio en el Celta B. Apuesta ofensiva de Rubén Albés. Sale Agus Medina y entra Pastrana.remate de Eckert a centro de Juan Hernández rechazado por Mejías.último cambio en el Cartagena. Se marcha Gaspar, el goleador, y entra Hugo.pared entre Brais Méndez y Dejan Drazic en la frontal que termina con un remate del serbio a las manos de Pau Torres.segundo cambio en el Cartagena. Entra Owusu por Ruibal.disparo rechazado por la defensa de Brais Méndez, muy vigilado por los zagueros albinegros.el Cartagena ha salido mejor en esta segunda mitad. Los locales tratan de controlar la posesión del balón lejos de su portería.falta sobre Dennis Eckert lanzada por Brais Méndez y que despeja la defensa cartagenera.cabezazo llegando desde atrás de Aketxe que despeja Sotres. Paradón del portero del Celta B que salva a su equipo justo antes del descanso.la más clara hasta el momento del Celta B. Dennis Eckert se cuela entre los centrales del Cartagena y remata a escasos centímetros del palo izquierdo. La asistencia fue de Dejan Drazic.vuelve a avisar Rubén Cruz en otra jugada de estrategia. Su testarazo salió desviado.el Celta B domina pero no consigue plantarse con peligro en el área de Pau Torres.remate de Juan Hernández que termina en saque de puerta a favor de los locales.oportunidad para los murcianos. Cabezazo picado de Rubén Cruz a la salida de un córner que se escapa cerca de la escuadra de la portería celeste.cambio en el Cartagena. Tiene que retirarse lesionado Cordero y entra Diego Benito.todavía queda un mundo para el Celta B, que lo sigue intentando por la banda derecha con una internada de Kevin. Un gol de los vigueses eliminaría al Cartagena.de falta directa. Marca Gaspar con un disparo ajustado al palo izquierdo de la portería de Sotres.: falta peligrosa en la frontal de Juan Ros. Amarilla para el central del cuadro vigués.: a punto de sorprender Juan Hernández en la primera jugada del encuentro. El zurdo remató en el segundo palo un centro pasado de Dennis Eckert. Despejó Pau Torres bajo palos.Ya conocemos las alineaciones de los dos equipos. En primer lugar un repaso a los once elegidos por Rubén Albés. Los celestes repiten once respecto al encuentro de la semana pasada con Sotres; Kevin, Alende, Ros, Agus Medina; Álex, Rai, Brais Méndez, Juan Hernández; Drazic y Eckert.El Cartagena deja a Dani Abalo en el banquillo e incorpora a un segundo delantero. Pau Torres; Óscar Ramírez, Jesús Álvaro, Moisés, Mejías; Cordero, Chavero, Gaspar, Aitor Ruibal; Aketxe y Rubén Cruz.