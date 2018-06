Celta de Vigo | Mouriño reclama lealtad a los jugadores

Al Celta le espera un verano agitado y complicado ante los posibles movimientos de entrada y salida de jugadores. Las únicas incorporaciones que se han registrado hasta el momento son las del técnico Antonio Mohamed y el lateral izquierdo David Juncá. El presidente Carlos Mouriño adelantó ayer en un desayuno con la prensa que el club afrontará entre cuatro y cinco refuerzos, desconoce el número de bajas pero confía en mantener el bloque del curso pasado. El mercado futbolístico se ralentiza a la espera del Mundial, a pesar de los constantes rumores sobre movimientos en los que algunos jugadores del Celta acaparan la atención mediática. El dirigente céltico, sin embargo, no se deja sorprender por el "ruido virtual" y admite que en A Sede de Príncipe solamente han recibido una oferta por Jonny Otto, del Atlético de Madrid. En referencia a Daniel Wass, Mouriño anuncia que no renovarán al danés después de que el jugador mostrase interés por marcharse a un equipo español de Liga de Campeones que continúa sin dar la cara. "El Celta no es segundo plato de nadie", lanza Mouriño a modo de advertencia para jugadores a los que les resta un año de contrato y siguen dando largas para renovar [como Sergi Gómez o Radoja]. También se muestra tajante el presidente con Iago Aspas: solo se irá de Vigo si alguien abona los 40 millones de euros de su cláusula de rescisión. El máximo accionista del Celta reclama compromiso y lealtad a los jugadores.

continuidad de Aspas

El proyecto deportivo del Celta pasa en estos momentos por retener a Iago Aspas. Los 40 millones de euros de su cláusula de blindaje convierten al moañés en una de las perlas más deseadas del verano, después de convertirse en el máximo goleador español de LaLiga. El club vigués es consciente de que la revalorización del delantero rompería todas las previsiones si brilla en el Mundial. "No sabemos si Aspas se marchará. Lo que sí sabemos es que hay muchísimo rumor, pero en el club no se están recibiendo esas ofertas que se dicen y con las cantidades que aparecen. No somos un equipo que espera a que los jugadores no tengan compromiso. Si pagan la cláusula por Iago, se irá; si no la pagan, no se irá. La decisión será siempre nuestra", explicó Mouriño sobre el morracense, al que se vinculó días atrás con el Atlético de Madrid como alternativa a la posible marcha de Griezmann al Barcelona.

interés por jonny

El Celta, a través de su máximo dirigente, certifica el interés del Atlético de Madrid por Jonny Otto. Desde el Metropolitano incluso se realizó una oferta económica que el Celta rechazó, pero que Mouriño considera que no está "nada lejos" de las pretensiones del club vigués para dar vía libre al canterano, que tampoco quiso renovar el contrato que concluye en junio de 2019. Desde el Celta lamentan la proliferación de "representantes", que "a veces ni siquiera llevan al jugador", que llaman a los clubes preguntando por el precio de determinado futbolista. "Nuestro sistema es no decirles nunca que sí cuando llaman preguntando por un jugador. Lo ofrecen por toda España y empiezan a salir muchos nombres y muchos destinos, pero no tienen una base firme, una base real. Nosotros consideramos una oferta en firme cuando el club interesado habla directamente con nosotros. Ahí sí lo tomamos muy en serio. O cuando habla directamente el representante con nosotros porque el jugador ha recibido una oferta". El presidente céltico desaprueba el mercadeo que propician los interlocutores que tanto abundan últimamente en el deporte rey.

sin noticias sobre wass

El Celta continúa sin recibir una oferta formal por Daniel Wass, a pesar de que la familia del jugador y el propio interesado han dado por segura su mudanza a otra ciudad española. Así lo reconoció ayer Carlos Mouriño, quien incluso asume la posibilidad de que el danés cumpla el año de contrato que le resta en Vigo. Lo que sí deja claro el presidente es que no se le ampliará el contrato al centrocampista, pretendido por el Valencia: "Hemos decidido no renovar a Wass. No aceptamos que los jugadores sólo renueven si no encuentran otros clubes. El jugador que quiera seguir en el Celta tiene que mostrar compromiso. Si se pretende que el Celta sea un segundón, y si no le aparece nada mejor que renovar con nosotros, no lo vamos a consentir nunca".

El "caso" borja iglesias

Aunque Borja Iglesias es otro de los futbolistas que tiene contrato hasta 2019, Mouriño lo considera "un caso" aparte. Habla con cariño del canterano que está cedido en el Zaragoza, con el que pelea por el ascenso a Primera después de convertirse en su máximo goleador. El delantero de Santiago regresará a Vigo para realizar la pretemporada con Mohamed, según adelantó ayer el presidente céltico. Ambas partes decidirán después sobre el futuro del futbolista: "Todos los jugadores que muestren compromiso tendrán nuestra comprensión, siempre. Y Borja es un caso muy claro. Hará la pretemporada con nosotros y ahí decidiremos qué hacer".

portería de la casa

El Celta apostará un año más por los porteros de la cantera: Sergio Álvarez, Rubén Blanco e Iván Villar (cedido en el Levante). "Estamos contentos y pensamos que no es un puesto a reforzar", comentó Mouriño sobre los tres guardametas de la casa que coincidirán un año más en la primera plantilla. Sergio y Rubén son nuestros porteros y se incorporará Iván, que le peleará el puesto a los dos".

la apuesta por mohamed

El dirigente del Celta reconoció que el fichaje de Antonio Mohamed se produjo a última hora de la noche del lunes 21 de mayo, tras entrevistarse en Portugal con otro candidato al banquillo céltico. Mouriño confía en la capacidad del argentino, aunque carezca de experiencia en Europa. "Es una apuesta muy estudiada. Veníamos de un equipo plano con Unzué y había que darle otra forma. Cuando Berizzo vino al Celta tampoco tenía experiencia en España". El club espera un cambio radical en la actitud que mostró el equipo en la temporada pasada.

cuatro o cinco refuerzos

Habló el máximo accionista del Celta de cuatro o cinco incorporaciones para reforzar la plantilla y espera cerrar algún fichaje en junio. "Queremos reforzar la defensa y el mediocampo", señaló. "No podemos hacer una plantilla a golpe de talonario. Traer jugadores contrastados es tremendamente difícil", dijo el máximo accionista del equipo vigués, que cifra en unos 20 millones de euros los gastos previstos para fichajes. "El tema es cómo lo repartes: si en un jugador o en cuatro", añadió. No desveló Mouriño ninguno de los posibles candidatos. Al preguntarle por César Montes, dijo: "Puede haber otro jugador mexicano que no recomendó Mohamed el que venga al Celta". Y sobre el paraguayo Fabián Balbuena se decantó por recordar "la lista grande de jugadores" que maneja el club como posibles refuerzos.

confianza en emre mor

El turco-danés Emre Mor continuará en el Celta. "Es un jugador nuestro, fantástico, que tiene que corregir algunas actitudes, pero es totalmente válido y el entrenador cuenta con él", dijo Mouriño.

ilusión con el filial

Mouriño reconoció que al Celta B le espera un difícil compromiso el domingo en Cartagena. "Es una eliminatoria complicada pero la veo con mucha esperanza. Se demostró que podemos competir en igualdad o superioridad", dijo el presidente céltico después de explicar el plan para intentar el salto del filial a Segunda División A.

El adiós de rosendo

Meditó Mouriño la respuesta sobre la dimisión del consejero Antonio Rosendo, quien anuncio su adiós a través de una carta a la prensa: "En honor a que fue mi amigo, no voy a contestar a eso, pero hay mucha gente en esta sala que sabe que no dijo la verdad. A día de hoy no tenemos ninguna notificación de su dimisión. La junta directiva ha decidido no entrar en ese tema", zanjó.