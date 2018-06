En julio arrancan las obras de la ciudad deportiva de Mos

El Celta confía en que se cumplan los plazos del proyecto de construcción de su ciudad deportiva en Mos. De hecho, el presidente Carlos Mouriño anunció que ayer mismo arrancaban los primeros trabajos. "Hoy se colocarán todos los mojones para delimitar el terreno y a partir de ahí el arquitecto va a marcar los campos in situ. En julio deberán estar las máquinas trabajando en esos dos primeros campos de entrenamiento", señaló Mouriño al referirse a la futura ciudad deportiva céltica. Es la fase inicial de un proyecto que incluye un pabellón multiusos y un estadio para el filial céltico y que arranca con la construcción de los dos primeros campos de entrenamiento.

La puesta en marcha de estas dotaciones deportivas llenan de satisfacción al mandatario del Celta, que ayer resumió la temporada pasada en términos positivos: "Ha sido un año histórico para el consejo de administración porque hemos conseguido estabilizar las finanzas, asentar al equipo en Primera División, inaugurar una sede en el centro de Vigo y promover la ciudad deportiva. Esto le hacen un club más fuerte y poderoso. No ha sido un gran año en lo deportivo pero la ventaja es que nuestra prioridad es mantenernos en Primera y lo conseguimos sin apuros. Prefiero diez años en Primera que uno en Europa", convino.

Polémica con Caballero

Mouriño firmó esta semana la renovación del acuerdo de patrocinio con Abanca, en el que se incluye añadir el nombre de la entidad bancaria al estadio de Balaídos. El acuerdo no sentó bien al alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien recordó que ese acuerdo necesita la aprobación del pleno municipal porque el campo pertenece al Ayuntamiento. "No tengo pensado hablar con él para el nombre del estadio. No se lo comunicamos porque aún no se había firmado el acuerdo. Ahora sí lo haremos", comentó el presidente del Celta en referencia a Caballero, con el que rompió relaciones institucionales y mostró el malestar no sentándose a su lado en el palco de Balaídos: "La responsabilidad no es del presidente del Celta, es de quien incumplió el pacto. El Celta tiene un gran prestigio en Vigo y no podemos permitir que se salten y se rompan los pactos", subrayó.

Se extraña el dirigente céltico de la reacción del alcalde: "Que alguien se queje de que se entere por la prensa cuando al Celta siempre le pasa lo mismo no es de recibo", añadió Carlos Mouriño.