Aspas confiesa su pasión por el motor: "Me gustaría probar el mundo del rally"

El jugador del Celta de Vigo y de la Selección Español Iago Aspas siempre ha mostrado una gran afición por los coches y por el mundo del motor, otra de sus grandes pasiones además del fútbol.

BuscoCoches ha grabado una entrevista con el delantero del Celta donde habla sobre su afición por el motor y cómo se inició en él, de sus coches y con qué compañeros de equipos comparte esta pasión. También ofrece su visión sobre cómo está trascurriendo este año la Fórmula Uno, la competición Moto GP y el campeonato de Carlos Sainz en el Dakar.

La entrevista se desarrolla en Moaña, donde hay imágenes del jugador conduciendo su porche de edición limitada acondicionado para carreras.

"Me gustan los motores, el ruido y sobre todo la velocidad", describe el delantero de la La Roja, además de confesar que prefiere los coches automáticos. No solo valora su diseño y aspecto, para convencerle deben contar también con buenas prestaciones. Su pasión por los autos llega a tal punto que no descarta vincularse profesionalmente a ellos "en un futuro": "Me gustaría probar el mundo del rally".